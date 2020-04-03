  • 20°C
香港時間 : 2020403日 (五) 23:12
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【定期存款】港元拆息轉升　中資行仍減定存息

收息攻略 21:52 2020/04/03

分享：

信銀國際減半年及一年存息0.1厘，半年期新息率僅險守兩厘關。

今天（4月3日）港元拆息普遍轉升，但仍有中資銀行下調港元定期存款息率。信銀國際今晚公布，下調半年期存息0.1厘，新息率至兩厘新關。如以相同存期計，在高息榜由第二位滑落一級至險守季軍，跟首間虛擬銀行眾安（ZA Bank）及富邦看齊。此存期的「高息王」是大眾財務的2.25厘，而招商永隆即以2.1厘變相晉升一級，晉身亞軍。同樣，信銀國際亦調低1年長息0.1厘，新報1.8厘，頓失守三甲之列。

虛擬銀行接連出招

本周虛銀接連搶灘，天星銀行剛於本周二（3月31日）試業，成為第二間虛銀，翌日（4月1日）即作突擊，向內部員工等2,000名特選客推3個月年息享5厘。

天星銀行由小米（01810）及亞洲最大獨立券商尚乘集團成立，於去年5月9日獲金管局頒發銀行牌照。

此外，早於3月24日搶閘開業的眾安，當天曾全綫下調短中長息，更撤兩厘息，日前已速速加息，更重返兩厘新關。

至今共有4間虛銀積極備戰，包括螞蟻銀行於本周二也指，正式開始試業。匯立銀行（WeLab Bank）亦作內部測試。

業界預計，乘眼下新冠病毒在歐美肆虐，以及「禁聚令」史無前例在港實施，引致「宅經濟」盛行，主打網銀的虛擬銀行亦爭相鬥快搶灘出招。

況且，適逢散戶最愛的滙豐（00005）又停派息，7連跌後今天再破底，失守38元，令「財仔」及虛擬銀行趁機搶攻食息族的閒資。反觀傳統銀行卻暫停戰，在亂市下未有急於搶存。

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

欄名 : 存款收息

虛擬銀行 滙豐控股（00005） 冠狀病毒 港元定期存款 定期存款

下一篇文章

【買滙豐無息收】港元定存半年穩陣賺5,250元息　好過買滙豐？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【定期存款】中小行鬥搶短錢　大新加短存至2.2厘
【定期存款】中小行鬥搶短錢　大新加短存至2.2厘
【買滙豐無息收】港元定存半年穩陣賺5,250元息　好過買滙豐？
【買滙豐無息收】港元定存半年穩陣賺5,250元息　好過買滙豐？
【滙豐不派息】滙豐停派股息 專家推薦4大收息股
【滙豐不派息】滙豐停派股息 專家推薦4大收息股
【定期存款】兩中資行加港元定存息 迎戰虛擬銀行
【定期存款】兩中資行加港元定存息 迎戰虛擬銀行
【高息股之選】滙豐不派息　仲有哪些高息股可揀？一個表睇晒
【高息股之選】滙豐不派息　仲有哪些高息股可揀？一個表睇晒
【定期存款】東亞新推3個月年息2.2厘 存50萬賺息2750元
【定期存款】東亞新推3個月年息2.2厘 存50萬賺息2750元