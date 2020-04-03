【定期存款】港元拆息轉升　中資行仍減定存息

▲ 信銀國際減半年及一年存息0.1厘，半年期新息率僅險守兩厘關。

今天（4月3日）港元拆息普遍轉升，但仍有中資銀行下調港元定期存款息率。信銀國際今晚公布，下調半年期存息0.1厘，新息率至兩厘新關。如以相同存期計，在高息榜由第二位滑落一級至險守季軍，跟首間虛擬銀行眾安（ZA Bank）及富邦看齊。此存期的「高息王」是大眾財務的2.25厘，而招商永隆即以2.1厘變相晉升一級，晉身亞軍。同樣，信銀國際亦調低1年長息0.1厘，新報1.8厘，頓失守三甲之列。

虛擬銀行接連出招

本周虛銀接連搶灘，天星銀行剛於本周二（3月31日）試業，成為第二間虛銀，翌日（4月1日）即作突擊，向內部員工等2,000名特選客推3個月年息享5厘。

天星銀行由小米（01810）及亞洲最大獨立券商尚乘集團成立，於去年5月9日獲金管局頒發銀行牌照。

此外，早於3月24日搶閘開業的眾安，當天曾全綫下調短中長息，更撤兩厘息，日前已速速加息，更重返兩厘新關。

至今共有4間虛銀積極備戰，包括螞蟻銀行於本周二也指，正式開始試業。匯立銀行（WeLab Bank）亦作內部測試。

業界預計，乘眼下新冠病毒在歐美肆虐，以及「禁聚令」史無前例在港實施，引致「宅經濟」盛行，主打網銀的虛擬銀行亦爭相鬥快搶灘出招。

況且，適逢散戶最愛的滙豐（00005）又停派息，7連跌後今天再破底，失守38元，令「財仔」及虛擬銀行趁機搶攻食息族的閒資。反觀傳統銀行卻暫停戰，在亂市下未有急於搶存。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源