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【兒童節】停課不停學 5大免費網上學習平台

消費錦囊 19:15 2020/04/03

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【兒童節】停課不停學 5大免費網上學習平台 -

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情持續蔓延，基於疫情嚴峻，全港學校恐復課無期。長時間停課令學生的學習進度大受影響，要做到停課不停學，就要善用網上資源，由父母身兼老師，將家化身為學校，讓小朋友不用無所事事。

1. 新雅文化

兒童圖書出版社新雅文化為幼兒、小學生精選不同科目的圖書及補充練習，內容涵蓋中、英、數、常及趣味遊戲。學習資源可於網上免費下載，新雅文化更會每星期更新教材，即使開學無期，都不用怕要重覆使用教材！

2. Kizclub

Kizclub為學齡前至小學的小朋友提供免費綫上英語繪本、有聲故事及美勞教材等，讓小朋友可寓學習於娛樂。

3. Starfall

小朋友或會因沒有老師的帶領而容易分心，而遊戲就能提高小朋友的學習興趣，Starfall就提供學習英文的遊戲，適合幼稚園至初小的小朋友學習數學及英文。

4. Krazydad

想訓練小朋友邏輯思考的能力，可透過迷宮、數獨及拼圖等挑戰培養。Krazydad提供大量相關遊戲，分初級（適合4-6歲）、中級（適合6-8歲）、中高級（適合7-9歲）、高級（適合9-12歲）、到極端難度（12歲以上）的題目，適合不同年齡的小朋友，更可培養他們的專注力。

5. Worksheetfun

Worksheetfun主要提供提供幼稚園到小學的免費數學教材，包括：加法、減法、乘法、除法、代數、幾何、分數、單位等，讓小朋友在家中都能學習數學。

責任編輯：李瑩

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欄名 : 消費錦囊

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