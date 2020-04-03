疫症下宅經濟成新商機

新型冠狀病毒肺炎全球大流行，民眾減少外出，留在家中，宅經濟（Stay-at-Home Economy）因此成為新一輪不可忽視的商機。

宅經濟是甚麼？

「宅」一字源自日語的「御宅族」，「御宅族」原指熱衷於流行文化的一族，後來當中的「宅」發展至形容待在家裡不出門。網上購物平台近年發展蓬勃，提供了更便利的購物體驗，在家消費的機會增加，外出購物的機會減少，改變了傳統的消費模式，衍生出宅經濟一詞。

▲ 。近年網上購物平台發展蓬勃，提供了更便利的購物體驗，消費者留在家消費的機會增。

疫情令宅經濟消費增加

受新冠肺炎疫情影響，許多人趨於居家休閒娛樂，進行網絡消費行為、例如玩綫上遊戲、觀看串流影音及漫畫等。

有美國電訊商指，上周四（26日）登入Netflix的人數創紀錄新高，而Netflix早前曾因流量需求太大導致斷綫。另外有研究機構表示，亞馬遜（Amazon）旗下的串流平台Twitch，3月22日的總收看時數較兩星期前上升33%。

▲ 上周四(26日)登入Netflix的人數創紀錄新高。

宅經濟延伸至網絡創業

隨着雲端技術改善，宅經濟也指在家工作模式的改變，例如寫作、多媒體創作、攝影和翻譯等宅代工。年輕人或小本創業者在此機會下也有創業機會。

宅經濟影響的消費行為

據法國市場研究機構益普索的研究報導（Ipsos），消費者居家休閒娛樂的機會增加了，出現了下列消費者行為的改變︰

1. 消費者留在家中想得到更好的視聽享受，因此對於視聽設備，如液晶電視、喇叭、電腦配備等的產品的功能或外型設計的考慮比重逐漸提高；

2. 互動式網路直播平台成了消費者的口碑傳播渠道，關注的網民看到了其他消費者的實際體驗及心得，進而產生的購買意願；

3. 消費者與網路廣告接觸頻繁；

4.虛擬實境（Virtual Reality，VR）能增加消費者在虛網絡購物的實體體驗。

▲ 虛擬實境能增加消費者在虛網絡購物的實體體驗。

責任編輯︰陳啟昌

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