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【新冠肺炎】疫情期間賺錢有法 送外賣每張單可賺50元

職場 11:00 2020/04/05

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【新冠肺炎】疫情期間賺錢有法 送外賣每張單賺50元 -

新冠肺炎疫情肆虐全球，人人自危。不少人減少外出，以減低病毒感染的風險。英國求職網站TheLadders指，如大眾在疫情期間被迫要放無薪假、甚至被裁，亦可善用時間，透過不同方法獲取收入。

【延伸閱讀】【口罩廠招聘】生產港產口罩係筍工？調機師傅月薪高達10萬元

填問卷調查 賺高達100美元

TheLadders指出，其中一個最常見的在家賺錢方法，就是填寫在綫調查問卷，雖然未能賺取太多的金錢，但勝在時間成本低。全球各地有許多零售品牌或研究團體，甚至是政治組織，他們都希望以問卷調查方式，尋求相關事物的最新趨勢。只要花費5至30分鐘回答幾個問題，就可以得到報酬。這些問卷調查的收費不一，有些會支付50至100美元（約388至775港元），甚或是更多；不過有些則需要更多的參與。

【延伸閱讀】【失業救濟金】經濟衰退失業率上升　各地失業救濟金金額一覽

有部分行業雖被疫情拖累，仍積極開拓新商機自救。疫情期間，外賣需求增加，不少外送平台亦趁機擴大市場。Deliveroo早前表示，平台原先預計年底前合作餐廳數目達9,000間，但最新預計已超過1萬間；foodpanda亦透露，年底前餐廳夥伴將增至1.2萬間。

為外賣平台送餐 多勞多得

隨着外送平台的定單數量上升，他們對外賣速遞員的需求同樣增加。一般外送平台都將定單總金額分為兩部分，分別是「食物費用」及「送餐費」。Deliveroo每張定單送餐費為25至30元，foodpanda約5至10元。餐廳會分到7成食物費用，而外賣公司就會用餘下3成支付速遞員薪金。「步兵」（即是以步行方式送外賣）每張單收取約35元，「車手」則收50元，多勞多得。

全港學校過去一個多月停課，從大學至幼稚園都採用不同形式網上教學。在家百無聊賴時，不妨在VIPKid這類在綫教平台註冊，登記成為在綫導師，以幫助家長和教師處理在綫的教學工作。

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

【原文：疫情期間賺錢有法

欄名 : 職場百科

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