【特首人工】林鄭月娥年薪加至521萬 各地領導人薪金邊個最高？

▲ 【特首人工】林鄭月娥年薪加至521萬 各地領導薪金邊個最高？

特首辦回應立法會議員有關財政預算案書面質詢時表示，行政長官林鄭月娥去年度的薪金開支為509萬元，而2020至2021年度的薪金預算開支為521萬，較上一個年度增加12萬元，平均月薪約43萬元。作為地方或國家的領袖，需帶領社會發展，其工作責任重大。縱觀全球各地，本港特首的薪金算是高嗎？全球各地領導人的薪金誰為最高？

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新加坡總理年薪全球最高

美國傳媒《USA TODAY》曾於去年報道，根據2018年4月的資料，比較全球各國家和地區的領導人薪金，當中新加坡總理李顯龍以年薪161萬美元（約1255萬港元）登上榜首，年薪約是當地人均GDP的18倍。香港特首林鄭月娥以年薪57萬美元（約443萬港元）居於第2位，瑞士總統Ueli Maurer年收入為48萬美元（約372萬港元）排名第3位。

而美國總統特朗普就以40萬美元（約310萬港元）年薪排在第4位，但他於去年將薪酬全部捐出，只收取1美元象徵薪金。其餘打入10大排名的均為歐美和大洋洲國家的領導人，年薪由28至37萬美元不等（約217至287萬港元）。至於中國國家主席習近平的年薪，英國傳媒BBC於2018年報道，約為2.2萬美元（約17萬港元）。

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捐人工防疫 誰最大方？

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情全球大流行，衝擊全球經濟，各地領導人均提出捐出薪金或減薪，與市民共渡難關。新加坡政府早在2月底宣布，總統及內閣官員將會減薪與民眾共度時艱，當局於3月公布詳情，高級政治職務者如總統、部長、國會議長、副議長等，將減薪3個月，其他政府官員會按職級減薪半個月至3個月。香港政府為協助防疫，特首林鄭月娥及問責官員早前亦捐出1個月人工予公益金，總額逾1,080.5萬元。美國總統特朗普則向衛生及公共服務部捐出2019年第四季的人工協助抗疫，金額達10萬美元（約78萬港元）。

責任編輯：李瑩

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