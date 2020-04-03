▲ 【滙豐不派息】靠滙豐收息做退休金？ 退休部署唔係賭博

今星期令唔少人聽者傷心，有貨者更可能要流淚嘅新聞，就係滙豐 （00005） 宣布停派原定第四次股息，同時2020年都唔會派息。「大笨象」滙豐地位舉足輕重唔使積臣多講，好多散戶，特別係老一輩都會買滙豐收息做「退休金」，今次滙豐嘅行動實打亂唔少人嘅退休部署。

好多香港人對滙豐都有特殊情意結，但滙豐自2008年金融海嘯後，股價表現喺眾多港股藍籌股中唔算突出，一路都上唔返海嘯前95蚊高位，其股王地位更被騰訊 （00700） 取代，但依然有唔少投資者青睞，股價每逢低位就會有人話「撈底喇」、「低吸呀」咁，無他，因貪其穩定派息政策。今次因新冠肺炎引發股災，滙豐股價一路跌，息率就不斷升，見住7、8、9厘，甚至逼近10厘嘅數字，好多散戶雙眼發光，抱住「遲啲實升，𠵱家買抵呀」嘅心態，點知今次一買就「中伏」。

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不能All in一隻股份

早年香港未有成熟退休制度，市民退休後想有一筆穩定收入做使費，買股收息的確係一個唔錯嘅方法，而滙豐曾經作為香港輝煌一代嘅標誌，又多人識，同時係耳濡目染下，買滙豐被視為「退休保障」之選。未喺金融海嘯墜馬前嘅滙豐，當時真係可以賺息又賺價，好多媒體都有報道「邊個邊個買滙豐，提早退休唔使撈」咁。不過，你如果喺嗰時嘅高位買滙豐，就可能賺息蝕價嘞。滙豐始終係私人企業，因經營環境改變而停止派息亦非無可能，所以投資者真金白銀拎錢買股收息做退休金就唔係講玩。

積臣當然唔反對買股收息做退休金，但All in一隻股就唔好嘞，投資應該要將「風險管理」呢四隻字記喺心中，其中一個方法要係平衡組合，將資金分散買幾隻股份，根據唔同股份嘅股息同你組合持有比例，計算出一個目標嘅退休組合收益率。喺咁樣情況下，就算其中一隻減派息，甚至好似今次滙豐停派息，都仲有其他股份頂住。進一步講，更穩陣方法，退休組合唔應該只有股份，因為易受股市波動影響，而係同時要有債券、定期存款、固定收益基金等產品去穩定組合回報。或者你有機會All in一隻股份而獲利豐厚，但亦都有機會好似滙豐咁。喂！退休部署唔係賭博呀。

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本港退休保障問題要由政府解決

歸根究柢，積臣認為香港人視滙豐做為「退休金」，其實都係香港退休制度唔完善，香港生活成本係全球數一數二，退休後零收入，又要面對巨大生活開支，靠股票收息做「退休保障」無可厚非。強積金推出20年，但表現不如意、收費貴問題一直被人詬病，而老一輩因供款年期唔長，強積金供款都唔會夠退休開支，而生果金、長生津、綜援又唔足以支撐到退休生活，所以港人退休保障問題始終要政府做解鈴人。

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經過今次滙豐一事，應該好多人諗起當年「青姐之淚」，不過喊完過後要振作，退休人士都要重新規劃一下自己退休金部署呀。

最後都要戴下頭盔，以上並不構成任何投資建議，僅提供作參考用途，本人並無持有任何滙豐股份。

【作者簡介】90後製作公司打雜，熱愛打機，亦愛行山吸收靈氣，希望快啲儲夠錢享受人生。

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