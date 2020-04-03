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【5G應用】5G有幾勁？速度快不在話下　仲幫到防疫！

博客 16:58 2020/04/03

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【5G應用】5G速度冇懸念　應用廣泛助防疫

香港終於進入5G時代，本港三家網絡營商，香港電訊（06823）、3香港及中移動，開始在黃金地段提供高達1Gbps速度的流動數據傳輸服務。縱觀不同媒體的網絡測試，下載速度達到600Mbps至900Mbps不等，反映5G網絡速度真的「有料到」。

5G不單是速度這麼簡單

事實上，5G能够帶比大家除了超快速的傳輸速度外，還有極大的網絡容量和超短的時延。這代表著5G本身並不是簡單的速度提升這麼簡單，而是全新的科技可幫助電訊商擴大容量，容納更多的手機用戶及物聯網設備。這樣，手機用戶不會再受到網絡容量不足而上網load空氣的情況。

根據國際電信聯盟的技術要求，在配合大容量的發射站及天線的配合下，每平方公里可容納100萬個設備連線上網，較現在的4G高出10倍。理論上，在 5G全面推出後，load唔到的情況應該不會再出現。當然，理論與現實是有分別的，但日後當網絡商開通了港鐵（00066）的5G網絡後，大家便應該會感受到當中的分別了。

香港優勝之處　光纖固網覆蓋高

香港比很多海外國家幸運，光纖固網覆蓋高，即使不少用戶需要在家工作，只要連接上光纖寬頻基本上不會遇到網絡擠塞的情況。

但在海外國家由於覆原太廣加上資本開支太高，要全國鋪設光纖不如香港般容易，結果不少用戶仍然在利用銅線技術的寬頻上網，在有限的頻寬下要在網上進行多項視頻應用，網絡自然力不從心了。因此，在海外也不斷有人要求加快5G網絡的鋪設，來應對未來對寬頻服務的需求。

據外國傳媒報道，在疫情影響下，美國的網絡頻寬用量在三月八日至十五日期間急升75%。虚擬網絡使用量也增加34%，而收看視頻的使用量則上升12%。

用5G進行體溫監測防疫

在疫情之下，為防止感染，透過網絡科技來為病人作遠程診治或進行家居隔離，似乎是沒辦法中的辦法。人流密集的地方可透過高速的 5G網絡進行體溫監測，一旦發現有發燒的人可立即透過5G網絡查找病人行蹤，這也有助防止病毒擴散。

另外，中國移動更曾向內地醫院贈送兩部機械人，用作消毒及作簡單的工作。據報這些機械人主力從事面對病人的工作，並安裝了消毒水箱，可在疫區內配送醫藥，同時適配消毒藥水、依規定路線完成地面消毒清潔任務。整個清潔過程自動化操作無需人手，減低工作人員長時間在病區工作而導致交叉感染的風險。

5G擴展至農村　有助防蟲保農作物

5G網絡的到來，透過低頻帶的頻譜，在農村也獲得理想覆蓋，使農村也能獲得像光纖網絡的連線。農民們便可以為耕地引入新科技，透過5G來監控農作物的生長及防止害蟲侵害農地。透過5G也可為農民提供遠程醫療服務。

對香港住在鄉村偏遠地方的人，雖然不少固網商也在鋪光纖，但結合低頻帶5G網絡，便可望以更具成本效益的方式為鄉村居民解決慢速上網的問題。

 

 

 

撰文 : 薑餅人

欄名 : 電玩透視

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