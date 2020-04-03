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【滙豐不派息的啟示】息率高便搏得過？要穩陣收息不如考慮它

博客 14:11 2020/04/03

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【滙豐不派息的啟示】息率高便搏得過？世上哪有免費午餐　要穩陣收息不如考慮它

新冠肺炎疫情引發美國股災，不少公司股價跟大市下挫，股息率變相扯高，單看股息率變得極為吸引。這在能源股尤其明顯，還要加上沙特阿拉伯與俄羅斯大打石油價格戰，推冧油價，標指油企股息率升至8厘或更高。惟股民貪高息入市，隨時中伏。

優質收息股 股息率平穩偏低

（一）首先，高股息率只是掩眼法，而優質收息股通常股息率平穩偏低，例如蘋果（Apple，美：AAPL）及微軟（Microsoft，美：MSFT）。

滙豐 （00005） 股息率之前飈升至9厘，更大原因是股價大跌，並非相關公司真的賺多了錢，派多了息，更與超值抵買沾不上邊。

息率不變股價挫 贏粒糖輸間廠

（二）歷史不斷重複，一旦遇上股災，公司減股息已成慣常以至優先應變手段。

事實上減派息潮已開始，波音（Boeing，美：BA）、福特汽車（Ford，美：F）等企業已宣布減少、甚至取消派息。

股民要期望資金合理增值，指望股息是不實際。這遑論純以股息判斷入市時機，一旦股價大跌，就算派息不變，隨時派10年息都補不回，得不償失。

投資者可以打算長揸收息，但上市公司從來沒有義務保證派息。

長綫投資若要穩陣收息，應該買債券，而這是放諸天下皆準。

【全文：熊市求生法：小心高息股陷阱（附例證）】

撰文 : 凌絕頂

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