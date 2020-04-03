【滙豐不派息的啟示】息率高便搏得過？要穩陣收息不如考慮它

下一篇文章
【Home office】遙距工作維持網絡安全的三大要素
新冠肺炎疫情引發美國股災，不少公司股價跟大市下挫，股息率變相扯高，單看股息率變得極為吸引。這在能源股尤其明顯，還要加上沙特阿拉伯與俄羅斯大打石油價格戰，推冧油價，標指油企股息率升至8厘或更高。惟股民貪高息入市，隨時中伏。
優質收息股 股息率平穩偏低
（一）首先，高股息率只是掩眼法，而優質收息股通常股息率平穩偏低，例如蘋果（Apple，美：AAPL）及微軟（Microsoft，美：MSFT）。
滙豐 （00005） 股息率之前飈升至9厘，更大原因是股價大跌，並非相關公司真的賺多了錢，派多了息，更與超值抵買沾不上邊。
息率不變股價挫 贏粒糖輸間廠
（二）歷史不斷重複，一旦遇上股災，公司減股息已成慣常以至優先應變手段。
事實上減派息潮已開始，波音（Boeing，美：BA）、福特汽車（Ford，美：F）等企業已宣布減少、甚至取消派息。
股民要期望資金合理增值，指望股息是不實際。這遑論純以股息判斷入市時機，一旦股價大跌，就算派息不變，隨時派10年息都補不回，得不償失。
投資者可以打算長揸收息，但上市公司從來沒有義務保證派息。
長綫投資若要穩陣收息，應該買債券，而這是放諸天下皆準。
【全文：熊市求生法：小心高息股陷阱（附例證）】
撰文 : 凌絕頂