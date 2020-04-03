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瑞幸星巴克咖啡都唔平？自己沖咖啡1年可慳近8,000元

日常開支 16:45 2020/04/03

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瑞幸星巴克咖啡都唔平？自己沖咖啡1年可慳近8,000元 -

有「中國星巴克」之稱的連鎖咖啡店瑞幸咖啡（美︰LK）績前爆出財務造假，周四美股時段暴瀉。瑞幸咖啡為星巴克（Starbucks）在中國的勁敵，並透過不同的優惠搶客搶市場份額，瑞幸咖啡與星巴克的售價相差多少？打工仔想歎杯靚啡可以點慳錢？

【延伸閱讀】星巴克（Starbucks）鬥瑞幸咖啡　誰是最終大贏家？

定價差距不大　靠優惠吸客

根據消費網站找菜單的資料，瑞幸咖啡在北京的分店有售咖啡、甜點、鹹點及沙律等產品，其咖啡未有如星巴克般提供不同份量，售價由21至27元人民幣不等（約23至30港元）起。同樣位於北京的星巴克分店，所售的咖啡分為中杯、大杯及超大杯的選擇，售價由28至39元人民幣不等（約31至43港元）。以普通鮮奶咖啡（latte）為例，瑞幸咖啡的售價為24元人民幣（約26港元），星巴克的中杯則為28元人民幣（約31元），相差不大。

不過，瑞幸咖啡賣點是可在其應用程式點餐，並設有外送點餐服務，再加上不時提供推薦新客戶送咖啡、買二送一及其他折扣優惠，令消費者能以更優惠的價格購買其飲品。曾有中國網民分享，透過瑞幸咖啡的優惠，能以40元人民幣（約44港元）的價錢，購買3杯飲品。瑞幸優惠推廣成功吸引消費者，截至在去年底在中國已有4,507間直營店，並在今年推出無人售貨機，進一步擴大銷售點。

【延伸閱讀】【財務自由】財務自由5大迷思 唔飲咖啡可提早退休？

自己沖咖啡最抵？

連鎖咖啡店的咖啡售價常被批評定價過高，但未能提供相應的質素。以美國YouTuber Graham Stephan為例，他認為連鎖咖啡店的咖啡售價過高，即使他月入22萬美元（約171萬港元），仍會堅持自己在家沖咖啡，省卻在外購買咖啡的開支。在經濟衰退情況下，若要減省開支，自己沖泡咖啡可慳幾多？以下例子為例，如假設每周飲5杯咖啡，在連鎖咖啡店購買咖啡的一年開支可達逾8,000元，相反，若購買即溶咖啡，一年開支可低至359元。

  Starbucks（Tall） Pacific Coffee （Tall） 雀巢咖啡
極品絲滑牛奶即溶咖啡飲品（5包）		 雀巢咖啡
1+2 奶滑口味即溶咖啡飲品（20包）
鮮奶咖啡 36元 37元 29.9元
（平均約6元一杯）		 29.9元
（平均約1.49元一杯）
假設每周飲5杯，一年開支： 8,640元 8,880元 1,440元 359元

責任編輯：李瑩

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欄名 : 生活理財

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