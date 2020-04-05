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【美國疫情直擊】加州實施居家令仍可通街走 超市物資被搶購一空

美加 16:00 2020/04/05

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美國的新冠肺炎疫毒累計確診個案已超越中國及意大利，成為全球最多確診個案國家，而在美國實施居家令的州份已達到30多個。住在加州的John面對不斷收緊的政策、缺乏足夠的防護裝備，以致搶購物資都感到無奈。

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在加州任藥劑師 缺防護裝備

John在1977年已移民美國，正是居住在要接受居家令的加州橙縣。他說在美國實行居家令，並非十分嚴謹，大家通街走也無人干涉。

因為少了人上班，John由家開車上班，以前要半小時，現在20分鐘就到。

John本身是在一間大型超市做藥劑師，如果在這時勢不上班，公司也理解，但他自覺在這個需要醫護人員緊守崗位的情況下，他沒理由留在家中。不像香港的藥劑師，在美國John要幫病人打流感針、肝炎針，配藥時也要解釋藥物一天吃多少次，因此官方要求人與人之間距離6呎，根本不可能。

「經常接觸病人手手腳腳，其實也好危險。手可以經常洗，但面不成，也無得保護。」他有向公司反映，希望可以提供口罩，但公司也買不到。他現在有四、五個口罩，也是問朋友拿的，一個口罩用兩天，周末不繁忙時就不戴，避免口罩不敷應用，如果沒有口罩就只好不用了。

John太太比他還要恐慌，規定他一回家就要在車房除下所有衣服，不能帶入屋內；入屋後也不能坐下看電視食飯，要立即沐浴才放心。

在美國許多超市都有藥房，而John就是在這些藥房做藥劑師。他工作的地方有兩、三個藥劑師，助手也有七、八個，可見繁忙程度。

居美中國人受到歧視

美國總統特朗普曾指新冠肺炎是「中國病毒」，因此在美國的中國人也受到歧視。「我的女兒在紐約，她認識一個女護士，在街上就被人打。」

John說因為現在有些人無工開、無錢，因此就將矛頭遷怒於中國人。幸好他居住的橙縣，白人不多，大多是墨西哥人、亞洲人，種族歧視不算嚴重，比較安全。

搶購潮不能外出用膳最不便

John說現在疫情下，最不方便就是市民搶購物資。「廁紙、米、水、食物都搶，好像Costco 8am開門，10am許多東西如雞蛋、麵包都賣晒。平時我們買廁紙可能只買20幾卷，現在有些人一買就買100卷廁紙。」

大型超市Costco許多物資也缺貨，足見市民搶購情況有多嚴重。

食肆關門 超市限制人流

他說Costco這大型超市，以往可以同時有一千幾百人在裏面，現在限制人流，只准許分批幾十人進內。還會溫馨提示消費者，要保持社交距離，咳嗽及打噴嚏時要遮掩口鼻。

不便還有無機會出外飲茶食飯。「以往出外吃飯可能每周兩、三次，飲茶就一、兩星期一次，分分鐘要排隊接近1小時，現在因為疫情關係，所有食肆都需要關門了。」

Costco會溫馨提示消費者，要保持社交距離，咳嗽及打噴嚏時要遮掩口鼻。

【全文︰美國新冠肺炎個案急升 香港移民對疫境感無奈】（收費文章）

 

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撰文 : 何小雲

欄名 : 移民點滴

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