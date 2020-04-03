▲ 【口罩廠招聘】生產港產口罩係筍工？調機師傅月薪高達10萬元 -

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情全球大流行，疫情衝擊全球經濟，不少打工仔被裁員，就業市場環境轉差，不過仍有行業逆市突圍，就是口罩生產商。口罩供應緊張，為增加及穩定本地口罩供應，不少港人港商自資設口罩廠生產港產口罩，年初至今已有超過10間的口罩廠相繼投產。應徵口罩廠工作會否是被裁打工仔的出路？口罩廠相關職位的人工及福利等是怎樣？

【延伸閱讀】【小編年薪53萬】幫特首林鄭管fb 荀工還是苦差？

口罩工廠：時薪由45元至55元

Mask factory口罩工廠早前在社交平台公開招聘，當中包括包裝員、生產員、跟單員、倉務員及客戶服務員，要求應徵者需確保身體健康，精神況態良好，並為持有「3 粒星」身份證的香港居民。

包裝員、生產員、跟單員及倉務員的工作時間分為日班及夜班，分別為上午9時至下午7時及下午9時至上午7時，時薪由45元至55元不等，並無要求需有相關經驗才可應徵。而客戶服務員的薪金則沒有列明，視乎相關經驗而定，工作時間為星期一至六上午10時至晚上7時。Mask factory口罩工廠將「不怕沒口罩用」列為員工福利。

招聘詳情：Mask factory口罩工廠

日本城：能即時上班優先

日本城早前公布開設本港口罩生產綫，並已着手招聘相關員工。從招聘網站的廣告可見，日本城現正招聘口罩廠的生產操作員，要求應徵者需具有良好的衛生意識、流利粵語及懂讀寫中文、具1至2年工廠或生產綫相關工作經驗，能即時上班優先。工作職責為需負責支援口罩生產綫運作及廠房日常運作、品質監控以確保出產合符標準及監察及保持廠房衛生等。招聘廣告未有列明所提供的薪酬及福利。

工作地點：新蒲崗

招聘詳情：日本城口罩廠

【延伸閱讀】林盛斌Bob發文指點失業3大路向：「個人GDP絕對唔可以停」

益成醫療用品：有經驗者月薪15,000元

益成醫療用品將自設工廠生產口罩，並招聘責任包裝和搬運，以及倉務管理和發貨的員工，要求身體狀況良好及有相關工作經驗。工作時間為星期一至六，分兩個時段，分別為中午12時至晚上8時及晚上12時至早上8時，每班可加班4小時。其招聘廣告指，有資歷和經驗者月薪可達15,000元，有操作自動化生產機器（口罩）和口罩質量檢查資歷和經驗者薪酬可以提高，而沒有資歷和經驗者時薪60元。

工作地點：葵涌

招聘詳情：申請者請電郵履歷至action021@action.com.hk或傳真至2489 9500。

調機師傅：月薪達5至10萬元

從招聘網站可見，有口罩廠更委託獵頭公司招請口罩機調機師傅，要求要有3年口罩生產機經驗、熟悉生產機設定及結構，以及熟悉輔助設備的設置及調節等。由於求才若渴及涉及專業技能，招聘廣告更指，其月薪可達5至10萬元，並有雙糧、花紅及醫療福利。不過，該職位每周工作6天，須輪班工作。

招聘詳情：口罩機調機師傅招聘

本地有多個團體及商家開設口罩廠，求職者在申請相關工作時，可先搜尋相關口罩廠的背景及資料，留意其薪金及條件是否合乎現實和市場價格，以免墮入求職陷阱。申請職位時，亦要留意切勿輕易提供重要的個人資料，例如身份證、銀行戶口及信用卡的資料。

責任編輯：李瑩

===========

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http：//bit.ly/33C83cZ

登記成為新會員，免費閱覽《家居防疫一本通》電子書：http：//bit.ly/2UgxLPS

立即訂閱專享無間斷美股分析：

http：//bit.ly/2ZN5x1l

立即報名2020年投資策略講座及課程全攻略：https：//bit.ly/2sgXCNB