▲ 熊市投資 四個貼士

如果你將自己現時的投資組合的表現與幾星期前相比，你可能會很失落。股市近日暴挫已經將我們推入熊市，就算是最冷靜的投資者都可能會「損手爛腳」。

未必人人都認識熊市這個術語。其實，熊市是指股市由最近持續至少數月的高位回落20%以上。一般而言，熊市持續的時間更加長，甚至會觸發經濟全面衰退。

不過，熊市也有好處，就是讓投資者有機會以相對便宜的價格買入優質的股票。先此聲明，在熊市借錢投資是個冒險之舉，而動用你應急基金的現金來投資也是個非常不智的做法。不過，如果你手頭有閒錢，那就不妨把握大市全面向下帶來的機會。有見及此，以下是幾個在熊市中投資的建議。

1. 放眼未來

很難預測熊市會持續多久，在某些情況下，熊市有可能會持續很長時間。所以，不要抱着趁低買股後一年就能致富的心態來在熊市投資，這種情況出現的機會甚微。相反，你應該作長綫投資，並假設現在買入的任何股票都是你將繼續持有多年的股票。順帶一提，這一般是股票投資的明智之舉。

2. 買入收息股

就算股價下跌，有長期派息歷史的公司往往能堅持派息。所以，現在也許是將收息股納入投資組合的好機會。這樣做的話，一來能讓你開始產生穩定的收入來源，二來可以將落入戶口的股息用作再投資。

3. 不要試圖預測市場時機

有大量研究顯示，預測市場時機的投資策略並不奏效。與其在熊市所謂的低位買入股票，倒不如採用一種叫平均成本法的策略。在平均成本法下，不論股價升跌，你都以定時定額的方式投資相同的股票或基金。一般而言，這是種明智的策略，在熊市期間更能帶來回報，因為其有效地逼使你在大多數投資者猶豫不決之時增加投資，從而捕捉日後的潛在升勢。

4. 將高評級債券加入你的投資組合

雖然在熊市中沒有必要避開股票，但也不妨將部分資金轉投債券。債券的波動性不但較低，而且利息亦可作為額外的收入，讓你有更多錢作再投資，又或按自己的需要用錢。

在熊市中投資可能是件可怕的事，尤其是如果你是初哥的話。要搞清楚，尤其全球股市的領頭羊美股已超過10年沒有踏入熊市，所以這對很多人而言是個新概念。不過，與其浪費精力擔心我們所處的熊市，倒不如好好利用它。雖然可能不會一開始就得到回報，但久而久之，這種做法或能爲你帶來巨大回報。



作者：Motley Fool HK

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