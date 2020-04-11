娛樂圈的隱形富豪 有邊啲你係知道？

上篇盤點了娛樂圈中部分隱形富婆，今次講吓隱形富豪，睇吓你又估唔估到。

林峯

林峯近年改往內地發展，他在歌、影、視行業發展非常成功，早在2014福布斯中國名人榜中，他已經以年收入2,460萬人民幣位居第53名。其實林峯家底也十分豐厚，他父親林華國是諾林（廈門）房地產開發公司董事長兼總經理，更有「廈門李嘉誠」之稱，生意涉及房地產開發、屋苑商場、建築材料及工程等，身家估計至少數十億港元。

麥浚龍

麥浚龍的父親是麥紹棠，為中建富通集團的主席及行政總裁。麥浚龍現時除了唱歌外，亦有經營自己的服裝品牌，近年更進軍電影業，執導電影。

林俊傑

林俊傑出生於新加坡，他不僅是歌手，也是一名詞曲創作者、音樂製作人。林俊傑的父親林遠翔退休前是新加坡電信集團（Singtel）的董事。

吳尊

吳尊曾是組合飛輪海的一員，近年轉戰電影、電視劇。吳尊出生於汶萊，其祖父吳福為躲避戰亂移民汶萊，後來從事五金生意，而其父吳景添則在汶萊經營地產公司，是當地的地產大亨，業務範圍覆蓋中國內地與汶萊。

林盛斌

林盛斌（Bob）沒有豐厚家底，靠着多勞多得，成為娛樂圈中的「隱形富豪」。Bob原為電台推銷員，後來獲賞識轉做DJ，加入TVB後人氣更上升不少。10多年前，Bob開始接洽各大公司晚宴及婚宴司儀工作，憑風趣幽默的風格廣為人知。之後Bob頻頻接廣告、司儀，再開舖、開公司做老闆。現一家六口在一間數千尺的三層獨立屋居住。

責任編輯︰陳啟昌