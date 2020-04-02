▲ 【口罩供應】MedCare 開設本地口罩生產綫 料每月可生產100萬片口罩

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情持續蔓延，全球口罩供應緊張，不少本地商人設廠生產港產口罩，望能穩定本地口罩供應。本地公司 MedCare Group Ltd.（MedCare）於今日（2日）公布開設口罩生產綫，望能為港人供應符合相關認證標準及達到醫療級別的成人口罩，並承諾以優惠價發售，與港人一同齊心抗疫。

料每月可生產100萬片口罩

MedCare表示，於葵涌工業區設立約 6,000平方呎廠房，現階段已購入的原材料足夠供應 400 萬片口罩。廠房及無塵工作間等設施亦會相繼於 4 月底落成，隨即成為一條 紮根香港、符合國際 BS EN ISO 14644-1 標準的口罩生產綫，現階段每月預計可生產 100 萬片醫療級成人口罩。廠方將會為所生產的口罩申請 BFE 、PFE、 ASTM 等認証，確保口罩符合相關認證標準。此外，MedCare 亦會採購及售賣已獲得國際認證的醫療用品，包括個人防護裝備、護目鏡及呼吸機等。

MedCare 預計，第一條口罩生產綫於5月初開始試產， MedCare 執行董事 Derek Chow 表示待無塵工作間及口罩取得相關國際認証後，將以低於市價公開發售給香港市民。他指，公司堅持獲取國際認証後才發售口罩，讓市民看過實物後，對其生產的口罩有信心，才在指定地方付款和取貨。

邀請市民體驗口罩生產過程

此外，MedCare 將破天荒邀請成功預先登記購買口罩的市民親臨其口罩廠，親身體驗製造口罩的每一個步驟，由穿上全身保護裝備、進入潔淨風淋室（Air Shower）、進入無塵生產線、製作及包裝屬於自己的口罩。首階段名額為 20 個，每個名額只限一人進入無塵生產線體驗生產過程。

有關登記購買口罩詳情及體驗生產過程消息，可留意MedCare 官方網站及社交網站。

責任編輯：李瑩