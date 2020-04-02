  • 21°C
香港時間 : 2020402日 (四) 19:50
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【口罩供應】MedCare 開設本地口罩生產綫 料每月可生產100萬片口罩

消費錦囊 19:11 2020/04/02

分享：

【口罩供應】MedCare 開設本地口罩生產綫 料每月可生產100萬片口罩

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情持續蔓延，全球口罩供應緊張，不少本地商人設廠生產港產口罩，望能穩定本地口罩供應。本地公司 MedCare Group Ltd.（MedCare）於今日（2日）公布開設口罩生產綫，望能為港人供應符合相關認證標準及達到醫療級別的成人口罩，並承諾以優惠價發售，與港人一同齊心抗疫。

料每月可生產100萬片口罩

MedCare表示，於葵涌工業區設立約 6,000平方呎廠房，現階段已購入的原材料足夠供應 400 萬片口罩。廠房及無塵工作間等設施亦會相繼於 4 月底落成，隨即成為一條 紮根香港、符合國際 BS EN ISO 14644-1 標準的口罩生產綫，現階段每月預計可生產 100 萬片醫療級成人口罩。廠方將會為所生產的口罩申請 BFE 、PFE、 ASTM 等認証，確保口罩符合相關認證標準。此外，MedCare 亦會採購及售賣已獲得國際認證的醫療用品，包括個人防護裝備、護目鏡及呼吸機等。

MedCare 預計，第一條口罩生產綫於5月初開始試產， MedCare 執行董事 Derek Chow 表示待無塵工作間及口罩取得相關國際認証後，將以低於市價公開發售給香港市民。他指，公司堅持獲取國際認証後才發售口罩，讓市民看過實物後，對其生產的口罩有信心，才在指定地方付款和取貨。

邀請市民體驗口罩生產過程

此外，MedCare 將破天荒邀請成功預先登記購買口罩的市民親臨其口罩廠，親身體驗製造口罩的每一個步驟，由穿上全身保護裝備、進入潔淨風淋室（Air Shower）、進入無塵生產線、製作及包裝屬於自己的口罩。首階段名額為 20 個，每個名額只限一人進入無塵生產線體驗生產過程。

有關登記購買口罩詳情及體驗生產過程消息，可留意MedCare 官方網站社交網站

責任編輯：李瑩

欄名 : 消費錦囊

相關文章

【口罩供應】SOSo Mask公布首階段公開銷售方法　兒童成人口罩每個3元
2020/03/30
【口罩供應】SOSo Mask公布首階段公開銷售方法　兒童成人口罩每個3元
【港產口罩】Oxyair Mask 4月13日開賣 50個口罩售95元（附購買教學）
今日
【港產口罩】Oxyair Mask 4月13日開賣 50個口罩售95元（附購買教學）
疫情 醫療用品 葵涌 口罩 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

下一篇文章

【港產口罩】Oxyair Mask 4月13日開賣 50個口罩售95元（附購買教學）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】EG口罩今早11時開售 50個口罩售100元（附購買連結）
【口罩供應】EG口罩今早11時開售 50個口罩售100元（附購買連結）
【口罩返貨】邊度有口罩買？睇實全港連鎖店供貨詳情（不斷更新）
【口罩返貨】邊度有口罩買？睇實全港連鎖店供貨詳情（不斷更新）
學生津貼3500元 楊潤雄：首批津貼已發放至家長銀行戶口
學生津貼3500元 楊潤雄：首批津貼已發放至家長銀行戶口
【5G plan】5G時代！港3大電訊商5G月費計劃格價
【5G plan】5G時代！港3大電訊商5G月費計劃格價
【網購口罩】日本口罩最受歡迎排名　邊款口罩最抵買？
【網購口罩】日本口罩最受歡迎排名　邊款口罩最抵買？
【口罩供應】7款本地生產口罩比較　一文睇晒口罩價錢、開售日期
【口罩供應】7款本地生產口罩比較　一文睇晒口罩價錢、開售日期