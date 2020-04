▲ 【好書推介】股災中尋機遇 星級交易員授牛熊投資秘笈

當環球面臨股災,投資計劃顯得更為重要。有人認為,應以「現金為王」保本;有人則趁低吸納。美股星級交易員提出一系列的交易法則,適用於牛市和熊市,供投資者參考。

今次好書名為《Trade Like a Stock Market Wizard: How to Achieve Super Performance in Stocks in Any Market》,是美國著名投資者米內爾維尼(Mark Minervini)首部著作,解答投資常見疑惑,包括如何挑選增長股、何時買賣、如何做風險管理。

列12因素 為心水股票排序

作者米內爾維尼之前單憑幾千美元的資本起家,短短5年內增長至數百萬美元,年回報率達220%。他設計了一套交易系統,名為「特殊買入點分析」(Specific Entry Point Analysis,簡稱SEPA),幾乎適用於各種市況。

本書介紹整套系統的使用方法,米內爾維尼亦在每個章節,整理了投資成功的要點。在第5章提到,SEPA有5大要素,分別是趨勢(Trend)、基本面(Fundamentals)、催化劑(Catalyst)、買入點(Entry Points)、賣出點(Exit Points),再考慮12個因素,決定股票是否有潛力。

米內爾維尼建議,了解股票的價格趨勢、企業及行業的基本面、催化事件(如政策支持),才制定何時買入和賣出。他又列出12個因素,建議投資者以此為心水股票排序,選出較有升值潛力的股票,提高投資效率。

制定離場機制 拋售潮前脫身

美股、港股近日波幅大,相繼步入技術熊市,此時投資者最關心的莫過於如何做好風險管理。米內爾維尼用了兩個章節,分享30多年經驗,指何時都以「風險優先」,才可在8次拋售潮前及時脫身。

他強調,買賣交易要有紀律,制定並嚴格執行離場機制,不要存有僥倖心態。他的做法是,把止蝕離場價格定於預期獲利價格的50%;大多數人設於10%也可行。

