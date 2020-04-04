▲ 【好書推介】股災中尋機遇 星級交易員授牛熊投資秘笈

當環球面臨股災，投資計劃顯得更為重要。有人認為，應以「現金為王」保本；有人則趁低吸納。美股星級交易員提出一系列的交易法則，適用於牛市和熊市，供投資者參考。

今次好書名為《Trade Like a Stock Market Wizard: How to Achieve Super Performance in Stocks in Any Market》，是美國著名投資者米內爾維尼（Mark Minervini）首部著作，解答投資常見疑惑，包括如何挑選增長股、何時買賣、如何做風險管理。

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列12因素 為心水股票排序

作者米內爾維尼之前單憑幾千美元的資本起家，短短5年內增長至數百萬美元，年回報率達220%。他設計了一套交易系統，名為「特殊買入點分析」（Specific Entry Point Analysis，簡稱SEPA），幾乎適用於各種市況。

本書介紹整套系統的使用方法，米內爾維尼亦在每個章節，整理了投資成功的要點。在第5章提到，SEPA有5大要素，分別是趨勢（Trend）、基本面（Fundamentals）、催化劑（Catalyst）、買入點（Entry Points）、賣出點（Exit Points），再考慮12個因素，決定股票是否有潛力。

米內爾維尼建議，了解股票的價格趨勢、企業及行業的基本面、催化事件（如政策支持），才制定何時買入和賣出。他又列出12個因素，建議投資者以此為心水股票排序，選出較有升值潛力的股票，提高投資效率。

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制定離場機制 拋售潮前脫身

美股、港股近日波幅大，相繼步入技術熊市，此時投資者最關心的莫過於如何做好風險管理。米內爾維尼用了兩個章節，分享30多年經驗，指何時都以「風險優先」，才可在8次拋售潮前及時脫身。

他強調，買賣交易要有紀律，制定並嚴格執行離場機制，不要存有僥倖心態。他的做法是，把止蝕離場價格定於預期獲利價格的50%；大多數人設於10%也可行。

撰文 : 鄧燕君

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【原文：美股星級交易員 授牛熊投資秘笈（收費文章）】