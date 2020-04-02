娛樂圈中的隱形富婆 有啲你係估唔到

看「公仔箱」長大的一代，對娛樂圈藝人應不會感到陌生，有一部分人含着金鑰匙出生，但仍選擇投身艱辛的娛樂圈，有一些人沒有豐厚家底，憑自身努力在娛樂圈中打拼，娛樂圈中的隱形富婆你又知幾多個？

陳慧琳

陳慧琳是本港一代香港的天后級歌手和演員，出道不久就已經迅速走紅，其實她的父親陳崇偉在本港經營珠寶生意，擁有多間珠寶分店。

莊思敏

莊思敏在馬來西亞出生，其父親莊寶是馬來西亞富商，亦是馬來西亞拿督，身份顯赫。莊寶在本港亦有經營多種生意，包括珠寶、紙業、娛樂、房地產投資等。就算有父親的雄厚背景支持，莊思敏在娛樂圈中的工作上可以說是十分拼命。

陳凱琳

陳凱琳在2013年的以大熱姿態當選香港小姐三料冠軍，其父親陳桂祥身家豐厚，年輕時做油站代理生意，亦靠炒鋪賺不少錢，家住九龍塘面積數千尺的獨立屋。陳凱琳的父親退休後，仍手持多間商鋪收租。

馬海倫

相信以「電視撈飯」成長的一代均會認得馬海倫，曾演出不同的人物角色。她在娛樂事業上十分勤奮，雖沒有豐厚家底，但原來投資方面原來也有一手，廿多歲「死慳死抵」投資買樓做業主，據悉現持有千萬物業，是娛圈中的小富婆。

苑瓊丹

喜歡看笑片的觀眾對苑瓊丹不會感到陌生，她的搞笑功力備受讚賞。苑瓊丹為人低調，且是圈中的隱形富婆。苑瓊丹的老公是擁數億元身家的「玻璃大王」黃乃揚，苑瓊丹曾經營生髮公司外，去年被指將進軍飲食業，更計劃將飲食生意跨出海外。

責任編輯︰陳啟昌