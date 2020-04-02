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【定期存款】眾安連環加美元港元定存息 還擊天星開業定存優惠

收息攻略 18:03 2020/04/02

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眾安銀行孖招齊發，加美元及港元定存息，市料迎戰天星的突襲。

眾安銀行（ZA Bank）突連環出擊，加港元定期存款息率及美元定存息率，迎戰昨天（4月1日）於定存出擊的天星銀行，專家預計虛擬銀行的前哨戰正式開打，但傳統銀行仍暫採觀戰態度。眾安作為首間搶閘出台的虛擬銀行，剛全面上調美元定存息，當中加幅最多是3個月期，上調0.45厘至1.2厘，半年期加0.3厘，新息率重上一厘大關，而一年則升0.2厘至0.8厘。同樣，眾安亦大幅調高半年及一年的港元定存息；其中半年期經調高0.8厘後，至重返兩厘大關；一年則調升0.55厘，新報1.7厘。

天星銀行剛於本周二（3月31日）宣布正式試業，為市面第2間虛擬銀行，昨天推出迎新存款優惠，但只限合資格客戶於推廣期內，開立3個月港元定期存款，年利率最高達5厘；以同期計為全城最高息，超越工銀亞洲的4.2厘。天星的門檻由1,000元起，上限10萬元，優惠息至5月6日截止。

天星銀行今天透過公關公司回應指，「現階段屬試業性質，希望員工的親友試用後向天星銀行提供意見，讓服務進一步提升。天星堅持普惠金融，開戶不設最低存款額。」

發言人續補充，定存最低金額僅1元，但若要賺取5厘息，則要存1,000元才開始有息收；而天星銀行未來正式投入服務後，會秉承每個人的銀行宗旨，向大眾推廣銀行服務，開業優惠詳情稍後才公布。

至於首間虛擬銀行眾安於3月24日正式開業，當天曾全線下調港元息，更撤兩厘息；如今不足兩周已速速加息，更重返兩厘關口。

而天星銀行由國際物聯網企業小米集團（01810），以及亞洲最大獨立券商尚乘集團成立，於去年5月9日獲金管局頒發銀行牌照。

至今共4間虛擬銀行積極備戰，包括螞蟻銀行於本周二也指正式開始試業，匯立銀行（WeLab Bank）亦已作內部測試。

業界預計，眼下新型冠狀病毒肆虐，以及禁聚令史無前例實行，引致「宅經濟」盛行，主打網上銀行的虛擬銀行亦爭相鬥快搶灘。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 存款收息

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