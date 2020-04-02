▲ 【滙豐不派息】單靠收息股退休無保障？專家教你制定退休組合

滙豐控股 （00005） 日前宣布取消原定於4月14日派發的第四次股息，同時在2020年底前暫停派發所有普通股的季度或中期股息或應計款項。滙豐向來是散戶的收息之選，更有不少散戶視作退休收入來源。若擔心退休收入受股票派息政策影響，應如何制定穩健的退休組合？財務策劃師林昶恆表示，退休組合應由兩大類型投資產品組成，才能避免受經濟環境轉差而大失預算。

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保證派息產品收益應付生活費

林昶恆表示，退休投資組合內不同投資產品所佔的比重，應按不同人的需要而定。不過，退休組合內應主要由兩大類型投資產品組成，分別為保證派息的投資產品，以及非保證派息的投資產品。他建議，制定退休投資組合時，保證派息的投資產品如年金及派息保險等的回報，應足夠支付預期退休時所需的生活費；而非保證派息的投資產品，如股票及派息基金等，應視為額外收入來源，避免退休收入受該產品的派息政策影響。

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迎接退休生活 應否減持股票？

新型冠狀病毒疫情全球大流行，環球經濟陷入衰退危機，環球市況波動，即將退休的人士應否減持股票，避開風險？林昶恆指，這視乎投資者離退休有多近，若是將近退休的人士，可考慮其投資組合內保證派息的投資收益，是否足夠應付退休後的生活費，如擔心股票回報受經濟環境轉差影響，可考慮增加穩定收益投資所佔的比率。而已退休的人士，亦可審視現時的個人經濟狀況，評估退休收入是否穩定而作出調整。

他又指，如投資者擔心滙豐取消派息決定會引起牽頭作用，亦可因應個人需要而決定是否減持股票。

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經濟環境轉差 設1年應急儲備



隨着環球經濟環境轉差，除了股票派息會受影響外，打工仔亦會擔心裁員潮殺埋身，影響收入。林昶恆表示，就業市場會受大環境影響，預計失業後求職需時，打工仔應及時準備1年生活費的應急儲備，以備不時之需。

記者：李瑩