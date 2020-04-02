▲ 【移民葡萄牙】葡萄牙關移民局辦公室防疫 港人移民申請受影響？

新型冠狀病毒肺炎全球大流行，歐美國家確診個案不斷上升。為加緊防疫，各國紛紛要求政府部門或企業安排員工在家工作，甚至暫時停止運作。葡萄牙移民局於3月30日宣布，因應防疫措施，由3月30日起將會關閉所有移民局辦公室的服務，移民或居留簽證等申請人仍可透過電郵方式處理相關事宜。

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暫停辦公室面對面服務 後勤維持運作

葡萄牙當局公布，因應當地的防疫政策，葡萄牙所有移民局辦公室將會在3月30日起關閉，3月27日起的預約將均會推遲到今年7月1日後，有關辦公室暫時只會處理緊急情況下的旅遊證件申請。不過，移民局表示，受影響的只是辦公室面對面的服務，後勤服務仍會維持正常運作，移民或居留簽證等申請人仍可透過電郵方式處理相關事宜。

移民服務公司創辦人：暫未能評估影響

移民服務公司EU Emigration創辦人兼行政總裁Charles P表示，由於當局不斷加強防疫措施，現時只知對非緊急服務較受影響，對於關閉移民局辦公室的服務會否影響移民申請，他表示，該公司現正向當局了解詳情，暫未能評估有關影響。

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明年起禁購熱門城市物業移民

葡萄牙「黃金簽證」近年成為港人熱門的移民途徑，未持有歐盟護照的外國人可透過購買當地50萬歐元（約424萬港元）的房地產，或投資35萬歐元（約297萬港元）於舊房產重建項目，並於首年累積住滿7日，5年後即可申請永久居民身份。不過，當地執政黨於早前通過法案，明年起拒絕外地人透過買里斯本、波圖等熱門城市申請黃金簽證。如港人有意購買熱門城市的物業申請黃金簽證，或需在今年內完成相關申請。

責任編輯：李瑩