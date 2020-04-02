▲ 【人壽保險】新冠肺炎額外保障點投保最抵？保費每日低至1元享住院現金+身故賠償 -

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）肆虐，由撲口罩、漂白水，到搶米、廁紙，都反映出香港市民對疫情的惶恐不安，筆者也經常思考，如何保障自己及家人捱過這次疫情。所謂全民抗疫，不但小市民，連不少商業機構都急市民所急，積極參與抗疫，很多保險公司已推出新冠肺炎的額外保障，為現有及新投保的客戶，提供住院現金、確診現金、或身故賠償等額外保障。新冠肺炎來勢洶洶，有不少消費者都開始思索，現行的保單究竟夠不夠？是否需要投保多一點？

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毋須因疫情投保昂貴保險產品

因為新冠肺炎是疾病，很多人會先關注醫療（如自願醫保）及危疾保險。原則上，新冠肺炎屬醫療保險的受保範疇，只要入院理應獲賠，但是，新冠肺炎是傳染病，病人一概交由公立醫院治療，不會在私家醫院就醫，所以，醫療保險可以發揮的作用十分有限。至於危疾保險，就只保障指定疾病，新冠肺炎並不在指定疾病之名單內，除非新冠肺炎導致嚴重的併發症，而該併發症（如末期肺病、慢性肺病等）是受保的指定疾病，否則，危疾保險亦未必用得着。

其實，保險公司的新冠肺炎額外保障，多數是免費給予現有客戶，如果你現在已有保單，可能已經得到這些額外保障，毋須再投保。但是，仍有一些讀者本身沒有投保，眼見本地確診個案不斷上升，擔心自己也會感染，希望此時投保。10Life在此提醒大家，不少保險產品都是長期性質，如終身儲蓄、終身危疾，大家要認清楚個人需要，小心選購及比較才投保，着眼點不應只局限於新型肺炎。

另外，保險公司亦可能限制個別產品的新投保者，才可享有新冠肺炎的額外保障，舉例，友邦AIA的額外診斷賠償、強制隔離現金及身故賠償，就只適用指定的醫療保險、及危疾保險的新投保者（該投保優惠期已於3月31日結束）。這些產品的每年保費不輕，隨時1年幾千元，有些涉及長期合約，除非大家對這些產品本身有需求，若單純為新冠肺炎額外保障而買新單，看來並不划算。

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新投保客每日低至1元保費 享額外保障

那麼，有沒有經濟實惠的方法，可以得到新冠肺炎額外保障？事實上，新冠肺炎對零售、飲食及旅遊業工作者的衝擊逐步浮現，若不幸中招新冠肺炎，實在雪上加霜，而保險公司的住院現金對於「手停口停」的市民，可解燃眉之急。筆者跟精算師思前想後，發現其實只要低至每日1元，就可以超低價，得到新冠肺炎額外保障：包括住院現金及一筆過的身故賠償。

保險公司

定期人壽產品 滙豐保險

滙易保 Blue

WeCare 定期人壽 1 滙豐保險 + Blue 客戶限制 持有現有的滙豐銀行戶口或信用卡 不限 身故賠償

（不限原因，自殺除外） 250,000元 250,000元 500,000元 新型冠狀病毒的額外保障 保障期 12個月 即日至 30/4/2020 受保對象 受保人及其家人 受保人 確診新型冠狀病毒 診斷賠償 20,000元 10,000元 30,000元 住院現金賠償（每日） 1,000元 0元 1,000元 最長住院期（日） 45 0 45 新型冠狀病毒：身故賠償 430,000元 250,000元 680,000元 保費 25歲男性的保費 一年保費 170元 158元 優惠碼 FREE2M FT30 折扣 -28元 -47元 （折扣後﹚一年保費 142元 110元 252元 （折扣後﹚每月保費 12元 9元 21元 35歲男性的保費 一年保費 258元 185元 優惠碼 FREE2M FT30 折扣 -43元 -56元 （折扣後﹚一年保費 215元 130元 345元 （折扣後﹚每月保費 18元 11元 29元 45歲男性的保費 一年保費 518元 420元 優惠碼 FREE2M FT30 折扣 -86元 -126元 （折扣後﹚一年保費 432元 294元 726元 （折扣後﹚每月保費 36元 25元 61元

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額外保障有限期 選擇低保費非長期保險

由於新冠肺炎是暫時性的，其額外保障亦有限期（一般保障至4月30日，最長亦只有1年保障期），若只為新冠肺炎而新投保，我們只考慮保費低、非長期的產品，所以，定期人壽保險是首選的產品類別。鑑於疫情持續，不少讀者都減少外出，或者在家辦公，因此10Life主要留意可供網上投保及付款的產品。另外，新冠肺炎額外保障的索償條件就是確診或身故，所以，投保人可同時向多間保險公司投保及索償，有見及此，我們選擇買多於一間公司，每間只投較低的保額，就可以超平保費，擴大新型冠狀病毒的總保額。

根據上述考慮因素，假設受保人為35歲非吸煙男士，投保滙豐滙易保及Blue WeCare兩個定期人壽保險產品，合共人壽保額為50萬元（即各自25萬元保額，不限身故原因，不賠自殺），輸入優惠碼後，兩個產品的一年保費合共345元，除開每日保費約僅1元。如果受保人更年輕，保費可望更低。若受保人因新型冠狀病毒在醫生建議下入院， 可獲每日住院現金1,000元（最長45日）；如果確診新冠肺炎，可得一筆過診斷賠償30,000元；若不幸因新冠肺炎離世，人壽保障額將額外提升至68萬元。

為了令保費更低，對於Blue WeCare，我們考慮「每年續保」形式，只繳交一年保費；至於滙豐滙易保，雖然最短的保障期是10年，但實際上亦可於1年之後，按當時需要再決定是否續保或繳交保費。消費者需留意，並非所有保險公司都容許定期人壽的新投保客戶享有新冠肺炎的額外保障。投保前，大家要清楚了解保險產品。

【文章來源：10Life；已獲授權轉載。原題：【慳錢攻略】每日$1 得新型冠狀病毒嘅額外保障】

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