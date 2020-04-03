【買滙豐無息收】港元定存半年穩陣賺5,250元息　好過買滙豐？

買滙豐（00005）冇息收，想收息仲有哪些選擇？低風險收息之選乃港元定期存款。隨著虛擬銀行陸續試業，以高息作招徠吸引存戶，不少實體銀行亦調整港元定期存款息率，其中集友銀行港元定存七日，可享年息高達6厘。

虛擬銀行天星銀行進入試業階段，早前另一間虛擬銀行眾安銀行已正式開業，下一季將陸續有更多虛擬銀行推出市面。本港6間銀行昨調整港元定期存款息率，專家料季結後存息將隨拆息而趨跌。同日建行亞洲、招商永隆及東亞不同存期息率均有加有減，僅交銀香港逆市加短存。

經最新一輪調息潮，半年期及一年存期的港元定存因大眾財務於本周一上調0.15厘，至2.1厘，重奪榜首，入場費同為50萬元，到期可分別收息5,250元及10,500元。

拆息料回落 專家估停加息戰

中國光大銀行香港分行資金業務聯席主管顏劍文預期，整體存息將隨拆息而走低；畢竟季結後一個月拆息昨跌穿兩厘大關，僅報1.86厘，料在低位徘徊，按理業界暫毋須逆市鬥加息搶存。

東亞銀行高級外滙市場策略師葉澤恆補充，新冠病毒仍在全球肆虐，暫難言下半年全球經濟能否V形勁彈復甦，料同業按本身生意所需而頻密調校存息。