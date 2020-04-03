  • 20°C
香港時間 : 2020403日 (五) 12:46
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【買滙豐無息收】港元定存半年穩陣賺5,250元息　好過買滙豐？

收息攻略 12:28 2020/04/03

分享：

買滙豐（00005）冇息收，想收息仲有哪些選擇？低風險收息之選乃港元定期存款。隨著虛擬銀行陸續試業，以高息作招徠吸引存戶，不少實體銀行亦調整港元定期存款息率，其中集友銀行港元定存七日，可享年息高達6厘。

虛擬銀行天星銀行進入試業階段，早前另一間虛擬銀行眾安銀行已正式開業，下一季將陸續有更多虛擬銀行推出市面。本港6間銀行昨調整港元定期存款息率，專家料季結後存息將隨拆息而趨跌。同日建行亞洲、招商永隆及東亞不同存期息率均有加有減，僅交銀香港逆市加短存。

經最新一輪調息潮，半年期及一年存期的港元定存因大眾財務於本周一上調0.15厘，至2.1厘，重奪榜首，入場費同為50萬元，到期可分別收息5,250元及10,500元。

拆息料回落 專家估停加息戰

中國光大銀行香港分行資金業務聯席主管顏劍文預期，整體存息將隨拆息而走低；畢竟季結後一個月拆息昨跌穿兩厘大關，僅報1.86厘，料在低位徘徊，按理業界暫毋須逆市鬥加息搶存。

東亞銀行高級外滙市場策略師葉澤恆補充，新冠病毒仍在全球肆虐，暫難言下半年全球經濟能否V形勁彈復甦，料同業按本身生意所需而頻密調校存息。

 

撰文 : 曾桂芬

欄名 : 存款收息

銀行 港元 拆息 虛擬銀行 港元定期存款 定期存款

下一篇文章

【定期存款】眾安連環加美元港元定存息 還擊天星開業定存優惠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【定期存款】中小行鬥搶短錢　大新加短存至2.2厘
【定期存款】中小行鬥搶短錢　大新加短存至2.2厘
【滙豐不派息】滙豐停派股息 專家推薦4大收息股
【滙豐不派息】滙豐停派股息 專家推薦4大收息股
【買滙豐無息收】港元定存半年穩陣賺5,250元息　好過買滙豐？
【買滙豐無息收】港元定存半年穩陣賺5,250元息　好過買滙豐？
【滙豐不派息】滙豐停派股息 想收息仲有6厘息企業債
【滙豐不派息】滙豐停派股息 想收息仲有6厘息企業債
【定期存款】兩中資行加港元定存息 迎戰虛擬銀行
【定期存款】兩中資行加港元定存息 迎戰虛擬銀行
【定期存款】東亞新推3個月年息2.2厘 存50萬賺息2750元
【定期存款】東亞新推3個月年息2.2厘 存50萬賺息2750元