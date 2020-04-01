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友邦：遙距投保指定產品可享達5個月保費回贈

退休及生活保障 19:51 2020/04/01

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友邦(AIA)香港宣布，由即日起至6月30，客戶只要成功投保指定10種「安在家中隨時投保」的產品，即可享有高達5個月保費回贈。

集團指，現時「安在家中隨時投保」可購買產品數目，總共23項產品，包括AIA延期年金計劃和AIA自願醫保計劃，以及涵蓋醫療、危疾、定期人壽保險保單和個人意外保險產品，客戶可透過數碼渠道、電話、郵寄、視像會議，隨時隨地投保。

友邦香港及澳門首席執行官顧培德表示，友邦香港迅速回應保險業監管局的新措施，擴大「安在家中隨時投保」可購買的產品數目，以及為客戶推出相關產品的保費回贈優惠，並承諾會繼續因應疫情的發展，迅速回應客戶的需要。

提供高達5個月保費回贈的「安在家中 隨時投保」產品

 

  種類 產品名稱
1

醫療

 

 AIA 自願醫保標準計劃
2 AIA 自願醫保靈活計劃
3 AIA 自願醫保尊尚計劃
4 癌症全方位保障2
5 「亞洲至尊」醫療計劃 2
6 特級「健康之寶」醫療保障計劃2
7

危疾

 

 優越危疾保障計劃
8 「進添」計劃 - 癌症保障
9

定期人壽保險保單

 

 尊誠定期壽險計劃
10 摯誠定期壽險計劃

其他「安在家中 隨時投保」產品系列

  種類 產品名稱
1 儲蓄 AIA 延期年金計劃
2

醫療

 

 至尊醫療計劃5 / 至尊醫療計劃 (環球) 5
3 靈活住院惠益保障計劃
4 危疾 進升危疾保障計劃
5 智護癌症保
6 個人意外保險 豐逸行
7 意安心
8 意安心升級保障
9 盛年意家保
10 豐年意家保
11 童年意家保
12 保費回贈 – 意外住院入息保障
13 105保費回贈 – 意外醫療保障

欄名 : 保險百科

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