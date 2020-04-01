友邦：遙距投保指定產品可享達5個月保費回贈

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友邦(AIA)香港宣布，由即日起至6月30，客戶只要成功投保指定10種「安在家中隨時投保」的產品，即可享有高達5個月保費回贈。
集團指，現時「安在家中隨時投保」可購買產品數目，總共23項產品，包括AIA延期年金計劃和AIA自願醫保計劃，以及涵蓋醫療、危疾、定期人壽保險保單和個人意外保險產品，客戶可透過數碼渠道、電話、郵寄、視像會議，隨時隨地投保。
友邦香港及澳門首席執行官顧培德表示，友邦香港迅速回應保險業監管局的新措施，擴大「安在家中隨時投保」可購買的產品數目，以及為客戶推出相關產品的保費回贈優惠，並承諾會繼續因應疫情的發展，迅速回應客戶的需要。
提供高達5個月保費回贈的「安在家中 隨時投保」產品
|種類
|產品名稱
|1
|
醫療
|AIA 自願醫保標準計劃
|2
|AIA 自願醫保靈活計劃
|3
|AIA 自願醫保尊尚計劃
|4
|癌症全方位保障2
|5
|「亞洲至尊」醫療計劃 2
|6
|特級「健康之寶」醫療保障計劃2
|7
|
危疾
|優越危疾保障計劃
|8
|「進添」計劃 - 癌症保障
|9
|
定期人壽保險保單
|尊誠定期壽險計劃
|10
|摯誠定期壽險計劃
其他「安在家中 隨時投保」產品系列
|種類
|產品名稱
|1
|儲蓄
|AIA 延期年金計劃
|2
|
醫療
|至尊醫療計劃5 / 至尊醫療計劃 (環球) 5
|3
|靈活住院惠益保障計劃
|4
|危疾
|進升危疾保障計劃
|5
|智護癌症保
|6
|個人意外保險
|豐逸行
|7
|意安心
|8
|意安心升級保障
|9
|盛年意家保
|10
|豐年意家保
|11
|童年意家保
|12
|保費回贈 – 意外住院入息保障
|13
|105保費回贈 – 意外醫療保障
欄名 : 保險百科