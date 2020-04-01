【滙豐不派息】滙豐停派股息 專家推薦4大收息股

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【滙豐不派息】除淨後唔派息都得？股票債券收息權益大不同
滙豐控股 （00005） 宣布取消派發2019年第四次股息，滙豐向來是不少散戶的收息之選，如今滙豐取消派息，「食息一族」還有甚麼選擇？美國萬利理財亞太區總裁張佩儀認為，今次滙豐暫停派息，反映在環球市況波動下，投資者應審慎揀選收息股投資，建議投資者在疫市中尋寶時，先要考慮兩大因素。
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張佩儀指，上市公司的派息決定，一般是基於當年的業績及預期未來的業績表現。她認為，受新冠肺炎疫情影響，環球股市較為波動，投資者趁低吸納收息股時，應更為審慎，更要考慮兩大因素。
首先，要評估該公司的盈利前景，以及其業務的收入來源。張佩儀舉例指，不少投資者喜歡買入房託（REITs）及收租股收息，不過疫情影響下，不少公司租戶需暫停營業，甚至面臨倒閉的危機。由於疫情未知將會在如時結束，公司租戶亦有結業的危機，導致房託或收租股的業務收入大受影響，短期內亦不建議投資者買入。
其次，她認為，投資者應考慮該公司在全球經濟衰退危機下的防禦力。她指，雖然銀行會受惠量化寬鬆政策，但其業務仍深受經濟衰退影響，在短期內亦不看好銀行業的發展。
張佩儀建議投資者可若以收息股為目標，可選擇公共事業的相關股票，如中電控股 （00002） 、煤氣 （00003） 、電能實業 （00006） 及港燈 （02638） 等，其收入來源穩定，而且受外圍經濟環境影響較少。
|股份
|4月1日收市價
|周息率
|中電控股（00002）
|70.35元
|4.38%
|香港中華煤氣（00003）
|12.88元
|2.72%
|電能實業（00006）
|45.90元
|6.10%
|港燈（02638）
|7.53元
|4.25%
|資料來源：經濟通
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記者：李瑩
欄名 : 收息攻略