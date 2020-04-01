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【滙豐不派息】滙豐取消派息 4大內銀股高息更吸引

收息攻略 18:18 2020/04/01

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【滙豐不派息】滙豐取消派息 4大內銀股高息更吸引

滙豐 （00005） 停派今年股息，消息拖累股價跌穿40關，今日（1日）收市報39.95元，跌逾9.5%。同為銀行股的內銀不乏高息之選，且派息慷慨，。

四大內銀業績早前已出爐，即中國銀行 （03988） 、工商銀行 （01398） 、建設銀行 （00939） 及農業銀行 （01288） 的股息率均達5厘以上。

【內銀股息】四大內銀業績出爐　邊間派息最慷慨？

另外，國務院總理李克強召開國務院常務會議指，提出要抓緊出台普惠金融定向降準措施，額外加大對股份制銀行的降準力度，促進商業銀行加大對小微企業、個體工商戶貸款支持，幫助復工復產，推動降低融資成本等多項措施。國策支持下，市場料內銀股將受捧。

【新冠肺炎】中國促內銀助復工復產　國務院：加大股份制銀行降準力度

四大內銀的派息比率均逾3成，當中中國銀行派息比率最高，達31.3%， 同時中國銀行的股息率亦是最高，有7.08厘。要留意的是，買內銀股收息會被當局徵收1成股息稅，變相9折派息。

股份 今日收報（4月1日） 派息比率 股息率
中國銀行（03988） 2.94元 31.3% 7.08厘
農業銀行（01288） 3.09元 30.8% 6.44厘
建設銀行（00939） 6.21元 30.5% 5.63厘
工商銀行（01398） 5.18元 30.6% 5.56厘

*資料來源︰彭博

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責任編輯︰陳啟昌

欄名 : 疫市理財

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