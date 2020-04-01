▲ 【滙豐不派息】馬時亨：短期還有downside

滙豐控股（00005）高息夢碎，今早曾急挫1成，收市時滙豐股價跌穿40元，收報39.95元，股價是自為2009年3月以來的低位。滙豐不派息，令一眾買滙豐收息的投資者嘩然。其他股壇及政商界人士又點睇？

馬時亨：短期還有downside

港鐵前主席馬時亨下午接受本網專訪時稱，「不覺得滙豐到底，多位朋友還致電，問何時撈底？即是很多人仍然未驚，民間智慧，短期還有downside」。

馬時亨坦言，「曾經擁有滙豐」，但60元時已沽出，現在一股滙豐都沒有。他說，滙豐突然不派息，令到市場愕然，對食息一族影響很大，被「一鑊翹起」，但他說，保守投資者「應該先忍一忍手」。

滙豐曾跌落33元，會否歷史重現？馬時亨指，會否跌破33元真是天曉得，但自己今日就不會入市，「因為仍然未睇到形勢」。

他認為，買滙豐要有財力，有財力可以繼續持有。他建議，投資者想「食息」，可以選擇「換馬」到股份跌幅與滙豐相若，本身財力夠，又有穩陣派息的股份。至於是那一隻？他叫股民自己做功課。

曾淵滄：繼續長揸

對於無貨的投資者，曾淵滄認為有興趣的可低吸。他指滙豐過去幾年都是派4港元股息，今日股價剛好跌了約4元，現價買入的投資者，股價上剛好抵過一年所收的4元股息。當然，投資者要先預期了起碼一年內不會有股息收。【全文：滙豐高息夢碎 曾淵滄：繼續長揸】

胡孟青：：放過滙豐 放過自己

獨立股評人胡孟青指，「現在是滙控最艱難時期，正是考驗讀者對滙控的真愛。我不會阻止讀者買滙控，但要考慮滙控增長前景不濟，已成明日黃花，再加上宏觀經濟拖後腿。要買滙控，不如買新經濟股。」

胡孟青指，「除非讀者有好多錢，家底好厚，組合夠大，才考慮滙控啦！買股不是談戀愛。現在都難講33元是不是底，有可能再跌。既然如此，不如放過滙豐，放過自己。要記得就算買股票等收息，都有排等呀！」【全文：青姐：放過滙豐 放過自己】

湯文亮：勿太執著 輸完又嚟賭過

湯文亮形容，世事很難預料，若果繼續持有滙豐，現時市值只得4,000萬元，所買入的單位樓價可能只是跌少少，但一定較持有滙豐為佳。湯文亮提到，但認為今次算是「輸少當贏」。他又指，自己在澳門長大，多少有些「賭仔性格」，認為股票投資不能夠太執著，「輸完又嚟賭過」。【全文：網民翻炒建議買股舊聞 湯文亮：勿太執著 輸完又嚟賭過】

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