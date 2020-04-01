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【強積金】MPF懶人基金約220萬個帳戶捧場 涉資約494億元

退休及生活保障 17:53 2020/04/01

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自從俗稱強積金「懶人基金」的預設投資策略基金相關法例通過後，近四成MPF基金已減價。

俗稱強積金（MPF）「懶人基金」的預設投資策略基金（DIS）今天（4月1日）面世3周年，積金局回應本報查詢指，截至去年12月的數據，約220萬個強積金帳戶投資在這新產品，佔總帳戶數目約22%，涉及金額共約494億元，又或佔MPF總資產約5.1%。而自2016年預設投資策略的相關法例通過後，目前已有153個MPF基金下調收費，最大減幅高達55%。

約153隻基金減價 最大劈幅55%

若再予以細分，「懶人基金」有兩隻產品可供選擇，分別為「核心累積基金」及「65歲後基金」。積金局發言人表示，約183萬個MPF帳戶投資於「核心累積基金」，當中涉及金額共約378億元；另有大概78萬個帳戶涉足「65歲後基金」，涉資約115億元。

不過，發言人補充，由於MPF帳戶可同時投資於這兩隻基金，所以涉及的帳戶總和(約261萬個)，較預設投資的總數(220萬個)為多。此外，超逾六成計劃成員主動把供款揀預設投資策略。

至於市面所有MPF基金的整體開支比率（FER），由「懶人基金」出台前、即2017年3月的1.56%，下降至去年底的1.46%，下調0.1個百分點；如以幅度計，減幅約6.4%。

問及「懶人基金」的收費上限為0.95%，政府擬將費用再下調，發言人回應，積金局現正就實施了近3年的預設投資策略（DIS）進行檢討工作，檢討有結果會適時公布。

僅兩類產品規管收費 包括懶人基金及保守基金

對於有基金業界最近指，本港宜效法星美等海外做法嚴管退休金收費，如新加坡最近把旗下公積金的收費再嚴限至0.4%；而美國最多人揀的退休金401K計劃亦只收0.8%，故促請本港的MPF再減費。尤其是今年首季回報將面臨史上最大的虧損，受託人無論賺蝕卻收較高昂的管理費。積金局就此回應，除預設投資策略下的基金，以及強積金保守基金的收費受到管控外，其它MPF基金的管理費是按市場自行決定，並不受強積金法例管制。

多招齊發促業界減收費 懶人基金收0.95%擬再下調

盡管如此，積金局多年以來一直多管齊下透過不同方法，致力降低MPF基金的收費及開支水平。當中包括：(1)要求受託人須在每個強積金計劃設有至少一個「低收費基金」，即開支比率不超過1.3%，又或管理費不超過1%的基金；(2)推出俗稱「半自由行」的僱員自選安排，以提高計劃成員的選擇權；(3)推出一站式強積金基金平台，增加MPF基金透明度，以推動收費下調；(4)「預設投資策略」中設有收費上限，即0.75%的管理費用上限，以及0.2%的「經常性實付開支上限」；從整體角度而言可起市場基準作用，促使其他強積金基金相互競爭及降低收費；(5)籌備中的積金易平台，亦將有助提升強積金制度的營運效率，減低整體行政成本，創造收費下調空間。

記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 強積金

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