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【滙豐不派息】除淨後唔派息都得？股票債券收息權益大不同

收息攻略 18:23 2020/04/01

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【滙豐不派息】除淨後唔派息都得？股票債券收息權益大不同 -

滙豐控股（00005）宣布取消原定於4月14日派發的第四次股息，同時在2020年底前暫停派發所有普通股的季度或中期股息或應計款項，令以買滙豐收息為目標的投資者甚為震驚。有網民更在討論區討論，到底上市公司在除淨日後宣布不派息，會否違反證監會的規定。事實上，上市公司可因應董事會的決定而選擇停派股息。不過，此舉或會影響投資者對該公司的觀感。在全球陷入經濟衰退的危機底下，投資者若擔心投資回報大失預算，不妨先了解不同投資產品持有人的權益。

【延伸閱讀】【滙豐不派息】滙豐停派息震驚網民 惡搞歌詞「明明滙豐轉眼變成利豐」

普通股不保證派息

股票分為普通股和優先股，普通股股東作為公司股東，有投票權利，並可根據公司的派息議定獲得股息。然而，即使公司錄得盈利也未必一定宣布派息。相反，優先股股東沒有投票權，但可收取固定股息，但股息不會因公司盈利增加而提高。假如公司不幸清盤，優先股股東可在普通股股東前、債權人之後獲得財產分配。

【延伸閱讀】【滙豐不派息】買滙豐收息已成過去　趁滙豐股價急跌低吸？不如考慮高息ETF

投資者能追討機會不大

對於有網民質疑滙豐取消派息的正當性，美國萬利理財亞太區總裁張佩儀表示，滙豐今次是應英國監管機構的通知取消派息，是史無前例，但認為派息決定是屬公司內部決定，即使影響投資者的投資回報，投資者能追討除淨後所收取行政費的機會不大。她又指，今次滙豐的取消派息決定事出突然，令股價大幅下挫，投資者蝕息又蝕價時，會影響投資者對滙豐的信心。

她認為，滙豐業務受制於環球經濟的發展，是次取消派息是為預留更多的儲備，應對全球經濟衰退的危機。不過，她預計，滙豐盈利仍受疫情及環球經濟影響，認為投資者低吸滙豐時需審慎決定。

買債更有保證？

股票派息不穩定，那麼債券派息政策是怎樣？發債機構一般會承諾在指定日期償還本金及利息，並說明債券的固定派息利率，因此，投資者預期可獲取的利息收入，會較投資股票或基金穩定。張佩儀指，由於債券的派息有所保證，建議投資者考慮低吸滙豐股票之外，亦可考慮買入滙豐所發行的債券。

【延伸閱讀】【滙豐不派息】滙豐停派股息 想收息仲有6厘息企業債

記者：李瑩

欄名 : 疫市理財

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