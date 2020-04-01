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【滙豐不派息】滙豐停派息震驚網民 惡搞歌詞「明明滙豐轉眼變成利豐」

收息攻略 16:35 2020/04/01

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【滙豐不派息】滙豐停派息震驚網民 惡搞歌詞「明明滙豐轉眼變成利豐」

「獅王」滙豐 （00005） 取消派發第四期原定每股0.21美元的股息，受消息影響，滙豐股價今日（1日）大挫，全日跌9.5%，收市報39.95元。不少股民大跌眼鏡，網上討論區哀鴻遍野，網民大吐苦水，亦有人惡搞創作歌詞，揶揄滙豐這位曾經的股王亦要沒落了！

【取消派息】滙豐取消第四季度派息0.21美元 年底前不派息不回購

無法收息的網民盡吐苦水

有網民在連登討論區開設「滙豐苦主討論區（1）」，大吐苦水，有不少網民表示在滙豐股價50、60元水平時買入，現在無息兼蝕價，亦有網民在上周股價40多元時撈底買入，現在亦淪為「蟹貨」；亦有網民表明等待撈底機會，「35蚊all in」，亦有網民關心股價會否重回2009年33元的「海嘯價」。

有網民就惡搞創作歌詞，將流行曲中一句「明明綠燈 轉眼變成紅燈」改成「明明滙豐 轉眼變成利豐」，揶揄一代股王要沒落。

利豐 （00494） 為老牌港資企業，從事出口貿易及零售，在港歷史悠久，2011年1月時股價曾衝上25.98元的歷史高位，市值曾逾2,000億元，其後受到全球電子化和電商崛起的挑戰，股價一直下滑，利豐今日收報1.08元，市值僅約92億元。利豐早前公布年度業績，亦擬提私有化。

「早排聽財經台班友講滙豐入得過」 終變蟹貨

有學生於網上大吐苦水，「早排聽財經台班友講滙豐入得過」，在股價45多元買入，打算收息，現淪為「蟹貨」，「辛辛苦苦做左（咗）幾年PT儲返嚟嘅錢冇晒」，亦表示有幾萬元貸款要還。

投資涉及風險，建議各位投資者切勿聽人講「冧把」就買，入市前宜先作詳細考慮。

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責任編輯︰陳啟昌

欄名 : 收息攻略

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