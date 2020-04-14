【港產口罩】Oxyair Mask 4月15日開賣 50個口罩售95元（附購買教學）

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情持續蔓延，全球口罩供應緊張，不少港人自資設廠生產香港製造的口罩。港產口罩生產商Oxyair Mask HK將會在4月15日至4月17日分早上及傍晚時段抽籤派籌，合共派出￼1萬個名額￼，售買首批口罩。

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OxyAIR Mask HK於社交平台facebook公布，將會在4月15日至4月17日，每日早上9時30分及傍晚6時30分抽籤派籌，每日派出1000個名額，合共￼1萬個名額￼售買首批口罩。OxyAIR Mask HK將會與The Gulu App合作，經其手機應用程式抽籤。

Oxyair Mask表示，每次抽籤大約5分鐘就知結果，試行後會檢討再增加名額及數量，而頭10次抽籤每人限購一盒，成功購買的人會進入為期14日的保護區，限期內不能重覆抽籤。廠方強調，抽籤並不是先到先得，因此使用 App 抽籤的時候 ，如抽中系統將對應買家手機上的機身號碼，無法再次購買。

成功中籤後，其應用程式頁面將會直接轉至付款介面，並接受的付款方式有：Visacard、Mastercard、八達通O! ePay，WeChat HK及Alipay HK ￼￼￼，詳情可瀏覽Oxyair Mask Facebook。

責任編輯：李瑩