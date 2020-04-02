  • 21°C
香港時間 : 2020402日 (四) 18:20
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港產口罩】Oxyair Mask 4月13日開賣 50個口罩售95元（附購買教學）

消費錦囊 17:55 2020/04/02

分享：

【港產口罩】Oxyair Mask 4月13日開賣 50個口罩售95元（附購買教學） -

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情持續蔓延，全球口罩供應緊張，不少港人自資設廠生產香港製造的口罩。港產口罩生產商Oxyair Mask HK將會在4月13日至4月17日分早上及傍晚時段抽籤派籌，合共派出￼1萬個名額￼，售買首批口罩。

【延伸閱讀】【口罩返貨】　睇實全港連鎖店供貨詳情（不斷更新）

【延伸閱讀】【口罩供應】一文睇晒！政府資助本地口罩生產綫及供應數量

OxyAIR Mask HK昨（3月31日）於社交平台facebook公布，將會在4月13日至4月17日，每日早上9時30分及傍晚6時30分抽籤派籌，每日派出1000個名額，合共￼1萬個名額￼售買首批口罩。OxyAIR Mask HK將會與The Gulu App合作，經其手機應用程式抽籤。

Oxyair Mask表示，每次抽籤大約5分鐘就知結果，試行後會檢討再增加名額及數量，而頭10次抽籤每人限購一盒，成功購買的人會進入為期14日的保護區，限期內不能重覆抽籤。廠方強調，抽籤並不是先到先得，因此使用 App 抽籤的時候 ，如抽中系統將對應買家手機上的機身號碼，無法再次購買。

成功中籤後，其應用程式頁面將會直接轉至付款介面，並接受的付款方式有：Visacard、Mastercard、八達通O! ePay，WeChat HK及Alipay HK ￼￼￼。

Oxyair Mask另提到，4月13日晚上會另外會開放兩個渠道，讓醫護人員和長者以Google form登記購買，詳情可瀏覽Oxyair Mask Facebook

責任編輯：李瑩

 

欄名 : 消費錦囊

相關文章

【新冠肺炎】疫情催生新消費模式 消費者只買衫唔買褲？
2020/03/30
【新冠肺炎】疫情催生新消費模式 消費者只買衫唔買褲？
【儲錢方法】日本大熱無印良品理財法 用一件工具輕鬆增加儲蓄
2020/03/31
【儲錢方法】日本大熱無印良品理財法 用一件工具輕鬆增加儲蓄
【經濟衰退】經濟不景氣 應該預留幾多錢做應急基金？
2020/03/31
【經濟衰退】經濟不景氣 應該預留幾多錢做應急基金？
【疫市理財】裁員潮殺埋身 做好4個準備應對失業危機
2020/04/01
【疫市理財】裁員潮殺埋身 做好4個準備應對失業危機
疫情 THE GULU 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

下一篇文章

【口罩返貨】蘇寧APP今午4時售口罩　睇實全港連鎖店供貨詳情（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【5G plan】5G時代！港3大電訊商5G月費計劃格價
【5G plan】5G時代！港3大電訊商5G月費計劃格價
學生津貼3500元 楊潤雄：首批津貼已發放至家長銀行戶口
學生津貼3500元 楊潤雄：首批津貼已發放至家長銀行戶口
【網購口罩】日本口罩最受歡迎排名　邊款口罩最抵買？
【網購口罩】日本口罩最受歡迎排名　邊款口罩最抵買？
【口罩供應】7款本地生產口罩比較　一文睇晒口罩價錢、開售日期
【口罩供應】7款本地生產口罩比較　一文睇晒口罩價錢、開售日期
【口罩供應】EG口罩今早11時開售 50個口罩售100元（附購買連結）
【口罩供應】EG口罩今早11時開售 50個口罩售100元（附購買連結）
【口罩返貨】蘇寧APP今午4時售口罩　睇實全港連鎖店供貨詳情（不斷更新）
【口罩返貨】蘇寧APP今午4時售口罩　睇實全港連鎖店供貨詳情（不斷更新）