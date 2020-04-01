▲ 【滙豐不派息】買滙豐收息已成過去 趁滙豐股價急跌低吸？不如考慮高息ETF

滙豐控股（00005）不派股息，令市場嘩然，今早震散滙豐股價，一度跌穿40元「鑽石底」。鍾情買滙豐收息的投資者，有兩極反應：（一）滙豐愈跌愈買（二）沽滙豐揸現金。事實上，想投資收息，不一定要買滙豐，市面上也有不少派息產品供選擇，如高息ETF。

恒生高息ETF 表現更勝盈富基金

追蹤恒生高股息率指數的Global X恒生高股息率ETF（03110，下稱恒生高息ETF）*，採用股息策略，表現更勝盈富基金（02800）。

以去年為例，恒生高息ETF回報有9.4%，略高於盈富基金；2018年盈富基金隨恒指下挫逾13%，恒生高息ETF則跌5.9%。該基金目前股息率為6.4厘，高於盈富的3.7厘。

投資ETF另一好處，就是透過買入一籃子股份分散風險。一般投資者很少持有超過10至15隻股份。未來資產環球投資副總裁鐘駿建議，無論投資者持有多少個股，應先看看自己持倉能否跑贏大市。

如果投資回報不及指數，買入ETF為核心持倉，是既省時、又較保險的做法。

*該基金自成立以來派息穩定，惟獨去年未有派息，但今年起已恢復派息。

【瀏覽全文：高息ETF年派5厘息 去年回報達9%】