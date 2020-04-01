現今世代，不僅是年輕人，就算是年長一輩都懂得用手機上網，消費模式隨之逐漸改變，更多人接受網上購物、付款以至購買保險。上期本專欄提及數碼投保成為趨勢，保險公司着力開拓電子銷售渠道，從前網上產品以一般保險為主，到現時市面上則有更多醫療、危疾和短期壽險產品可供網上投保。面對數碼化趨勢，加上近月持續的疫情，保險公司在產品營銷方面會，正在作出相應的轉型。

我們首先瞭解不同類型保險產品於本質上的分別。一般保險產品的內容較簡單易明，涉及的保費不高，大眾比較願意在網上投保，而且，像旅遊保險這類型產品的需求，都是很即時性的，毋須有長遠的考慮，而同樣的需求也在不同階層的市民中持續存在。

對於人壽保險產品，其即時性相對地沒有那麼急切，保單條款也較為複雜，或會涉及現金價值的計算和長期累積。一般而言，按照監管機構要求，投保人要先進行財務需要分析，由中介人根據個人財政及健康狀況、需要的保障等，推薦合適的保險產品。即使以數碼形式銷售保險產品會有較高難度，我們近月見到市場上有儲蓄壽險和危疾產品，已經將保障條款、範圍、保額等化繁為簡，易於掌握，讓客戶安坐家中，也可直接網上投保。從觀察所見，網上投保着重方便、快捷，因此產品設計要簡單，內容清晰易明，讓普羅大眾能夠自行掌握。

至於營銷方面，網上銷售不只是把產品放上網，而是要考慮整個點對點的投保流程。如果投保程序繁複，需要多重步驟，往往很容易在過程中流失客戶。舉例說，如將整份財務需要分析表格搬到網上，由客戶自行填報，要面對那長篇累牘的財務分析問題，又沒有中介人員從旁協助，那麼中途棄保的情況，是完全不難想像到的。所以，在爭取監管機構支持簡化網上投保流程的同時，保險公司仍要努力優化流程、版面設計和客戶體驗，令更多客戶願意改變消費習慣。

值得指出的是，擁有銀行背景或龐大客戶數據的保險公司，將會具備較大優勢。在符合保障個人私隱及數據安全的情況下，若干有關投保人的資料，可以由系統自動擷取，省下投保人填寫的時間，繼而即時授權付款，得到更流暢的體驗。

可以預期，網上保險產品的彈性和靈活度會愈來愈高，除了保險種類外，客戶會有更大自主權，揀選合乎個人需要和喜好的條件，例如保單年期、保額等，而對於保險售後服務的要求，也會隨之提高。市民對保險的常見誤解之一，便是「投保容易索償難」，因此向誰提出，由誰跟進，能夠預早提供這些問題的答案，市民網購的信心自然也會提高。當數碼化趨向成熟時，保險公司需要同步加強電子服務，讓客戶得到一站式支援，透過常用的電子通訊平台，進行查詢、繳費、續保以至索償，當然少不了有專人隨時提供線上解答服務。

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