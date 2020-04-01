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【滙豐不派息】滙豐停派股息 想收息仲有6厘息企業債

收息攻略 13:23 2020/04/01

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【滙豐不派息】滙豐停派股息 收息仲有6厘息企業債

滙豐控股 （00005） 宣布取消原定於4月14日派發的第四次股息，原定股息為每股0.21美元，同時滙豐亦會在2020年底前暫停派發所有股息或應計款項，令「好息」的投資者大為錯愕。事實上，上市公司可因應經營環境轉變而選擇停派股息。相反，由企業發行的債券，債息可以說是必要的，假設企業違反承諾不派債息，是違約行為。若尋求收息的投資者，不妨考慮滙豐的企業債券。

【滙豐股價】胡孟青：別被滙豐高息蒙蔽雙眼

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滙豐永續債券約6厘

滙豐發行的「HSBC 6.000% Perpetual Corp（USD）」是一款可贖回永續債券，債券評級為惠譽「BBB-」，仍屬投資級別，該債券的票面息率為6厘，每半年派息一次。

債券在2017年5月22日發行，贖回日期是2027年5月22日，然後每5年可再作贖回，贖回價為票面值100美元。fundsupermart網站上截至今日中午12點的資料，該債券現價94.308美元，到期收益率為6.21厘。

留意彌補虧損條款

要留意的是，滙豐這款永續債券具有彌補虧損（Loss absorption）的特點，根據債券的發行資料，當一級資本充足比率低於7%時，會強制觸發彌補虧損條款，屆時投資者手上的債券將會被強制轉換成銀行新發行的普通股，轉換價為每股3.4799美元（約26.98港元）。

根據滙豐2019年的年報，截至12月底滙豐的一級資本充足比率為14.7%。

不少散戶認為債券的入場門檻普遍較高，間接將散戶拒諸門外，惟現時不少金融平台已推出低門檻認購債券的選擇，對債券有興趣的投資者可留意以下文章。

【投資債券】低入場費投資債券　2,000美元買到蘋果公司債券？

 

責任編輯︰陳啟昌

欄名 : 疫市理財

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