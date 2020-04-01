▲ 女會計擁千萬資產 為何仍有入不敷支問題？

不論是在甚麼年紀，收入和資產數目不錯，但未必代表善於理財。今次面談讀者是Mandy，她在見面前提到的理財目標是規劃現金流。最初資料顯示，其每月入息未能支付每月支出，最簡單直接的方法就是開源節流，再要加上適當保險產品作風險管理，便應該處理了這個個案。

Mandy提供資料指，她每月入息超過5萬元，但每月總支出卻達近10萬元，所以每月相差透支近4.8萬元，一年更需要57萬。惟46歲的Mandy擁有不少資產，其總資產值約為2,794萬元，就算扣除不同債務，仍然有1,417萬元，那為何財政狀況弄致如此不堪？

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買樓收租亦有風險

乍看來之下，短期會受疫情所影響，但根本問題是她處理財富的手法。她擁有5個物業，一個自住，另外4個則用作收租，分別分布在香港新界，國內及澳洲。當中，澳洲物業是新買入而未能提供租金收入。

從資料看到Mandy主要入息是來自物業租金，佔總收入56%，而從工作獲得的入息只佔總入息的28%。假如一個人可以達到財務自由時，不用管理的被動入息佔比例的確應比靠工作而獲得的主動入息高，但有兩個問題要想清楚：

1. 租金入息是否不用管理的被動入息？除非你享受做業主的感覺，否則買樓收租所面對的不確定性也不低，花的功夫也不少，相反收益率又不算高，所以要想清楚為甚麼要這樣做。

2. 沒有負擔，只有收益，收少了也不太擔心，但Mandy的負債狀況令人憂慮，Alvin直言，如果自己處於這狀況，身體健康肯定也有問題。

在支出方面，與物業相關的貸款還款金額佔總支出65%，Alvin相信實際應該更高，因Mandy的信用卡支出中，包括3間銀行的信用卡貸款，未償還金額達23萬多元。

Mandy作為千萬富翁，但扣除一些欠債還錢有關的支出後，每月真正花在生活的錢只是約1萬元。幸好她的孩子已經20歲，又於香港大專讀書，不用擔心學習上的支出。然而，若想令孩子未來的事業或人生更好，就需要多加考慮。

假如Mandy現時的狀況持續下去，她擁有的流動資金只有20萬，僅能夠應付4個月透支，4個月後何來更多的資金應付生活及還款呢？沒有改變下的結果必然是變賣資產，更差的情況是破產收場，根本沒有資源再為家人想下一步！

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借錢買股票須慎重考慮

令Mandy資金周轉出現問題的主要原因，是手上所有物業都仍然要供款，但租金又不足以應付。Alvin認為最簡單處理方法便是將手上物業放售，既可以降低借貸額，又能夠有流動現金回籠，幫助改善每月透支狀況。

其實Mandy亦有想過這做法，但目前疫情問題，她根本不能夠回國內安排賣出物業，因此預計在5至6月左右疫情過去便能夠處理。她有另一個想法便是增加借款，然後將資金用作買股票，希望能夠幫補生計。

相信近期股市波動狀況已明確地讓大家明白，市場波動可以有多劇烈，萬一將借入的資金投放在股票，短時間內虧損了30%以上，到時應該賣出止蝕，或是等機會回升呢？

Mandy本身已經嚴重欠缺流動資金，要守住目前資產已需很高成本，買錯股票時又如何有本錢再守一會呢？而且要守多久亦沒人知道。

除此之外，假若1年需要有57萬元填補收支缺口，她預計要借多少錢買股票，以至要有多高的股票收益才能夠填補這個差額呢？若是以收息為本，相信投資額要近千萬才能每年製造57萬元股息收益，但她又如何能夠借入1千萬呢？就算借到，亦未必有能力去償還更多的利息。

放售單位增加流動現金

整個對話之中，很明顯地Mandy是失去了方寸，但仍希望放手一搏，期望能在短期快速改善狀況。然而，這些想法根本在今天的環境難以實行，所以Alvin建議她現時唯一選擇都是要賣樓，降低貸款金額及增加流動現金，當中考慮的只是放售哪個單位及多少個單位。

假如未能回國將國內物業放售，便須要考慮是否將現時香港的收租物業賣出，暫時來看香港市場仍然有機會較快以可接受價格套現。就算不想聽，最後Alvin都苦口婆心地提醒讀者，理財不是一窩蜂，須避免過度集中，金錢的作用是令生活更輕鬆，風險管理幫助趨吉避凶，學習建構完整財富組合是基本功。

【原文刊於第648期《iMoney》（收費文章）】

【關於作者】

林昶恆（Alvin） 在金融服務機構累積了近30年工作經驗，現時是一名獨立專業理財教練（Money Coach），為不同機構提供正向理財教育，講座演說和培訓課程，亦提供個人理財人生咨詢，每年獲邀出席各類活動超過200場。Alvin出版了多本個人理財書籍，《四桶金富足退休指南》已發行到第四版。