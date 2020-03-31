【定期存款】兩大行減港元存息 無懼4間虛擬銀行搶閘

▲ 東亞今天減138天年息，更撤半年期享2.3厘冠全城息率。

兩間大行東亞及星展無懼4間虛擬銀行搶閘應市，今天（3月31日）減港元定期存款息率，東亞（00023）撤4個月及半年2.3厘息，又微減138天0.05厘至2.15厘；星展則略減4個月及半年期0.05厘，新息率齊報1.3厘。反觀另外3間中資行卻加息，包括︰集友、建行亞洲及招商永隆，計及昨天（30日）交銀香港及大眾財務亦加，兩天合共有5間中小行調升不同存期的年息。但專家以虛銀的主戰場為活期息而非定期存款，料季結後定存戰暫休止。

另方面，金管局今晚回應本報查詢指，2月份銀行存款總額微跌0.1%，當中港元存款減少0.5%(或337億元)，外幣存款則上升0.3%，有關波幅屬正常範圍。發言人解釋，存款變動受多項因素影響，包括利率走勢及市場集資活動多少等，毋須過份側重個別月份的波動。綜合最新的數據，以及金融市場情況，當局看不到有明顯資金流出本港或金融體系。

經最新一輪調整潮，現時一年港元存息因大眾財務昨加0.15厘至2.1厘，因此重奪榜首；而集友今天亦調升此長息0.04厘，新報2.04厘，緊接其後高踞亞軍。

東亞剛把半年期2.3厘下架，令恒生（00011）同期的2.2厘重返冠軍。計及所有定存，仍以集友7天享10厘為高息王（見表）。不過，追息族須當心，畢竟傳統銀行動輒於季結後調整存息，明天(4月1日)已踏入第2季，存息或會再有大變化。

宅經濟概念盛行 虛擬銀行搶閘應市

星展香港財資市場部(大中華)董事總經理王良享認為，虛擬銀行在季結前鬥搶攻試業，相信是瞄準新冠肺炎疫情全球大流行，「宅經濟」興起，打工仔普遍被逼在家遙距工作。而銀行分行又受限聚令所限而大有制肘，老中青族唯有爭相學習上網理財，導致網銀乘勢出擊。

王良享補充，次季經濟暫難見復甦；加上季結後料拆息逐漸回落，故料傳統銀行暫毋須盲目鬥加息搶存，以免乏貸款出路。

1個月港元拆息終止12連升，今天稍回落至2.05厘，王良享預計，季結後與樓按掛鈎的拆息將約在1.2厘到兩厘上落。

此外，集友昨加98天年息0.12厘，新息報2.35厘；如以入場費10萬元來看，追息族期內可穩賺631元利息。至於38天短存的加幅更多，勁升0.22厘，新報2.3厘，而門檻也相同。不過，避險人士欲參與特惠息的同時要注意，這兩個高息優惠屬快閃性質，每天名額有限，額滿即止。

季結後定存戰暫停 傳統銀行拒跟虛銀搶活期息

另一中資行招商永隆兩連加，主戰場也是短存，累升3個月年息0.1厘至2.4厘，但並非破頂息，此存期仍以工銀亞洲的4.2厘居首。

招商永隆司庫蕭啟洪表示，內地剛公布PMI數據勝預期，股市又轉升，且受惠聯儲局減息至零，兼推「無限QE」（量化寬鬆），市場恐慌情緒稍紓緩；何況虛擬銀行主攻活期存息，而非搶定存，遂料港銀靜觀市況，待季結後才決定新息率去向，暫不至鬥推破頂息。

與此同時，繼今早天星銀行宣布試業後，匯立銀行（WeLab Bank）亦作內部測試；同日再有另一間虛銀加入試業行列。螞蟻金服旗下螞蟻銀行（香港）發言人確認，螞蟻銀行今天正式開始試業，並以金管局監管的金融科技監管沙盒（FSS）進行，現階段只接受銀行員工邀請的親友參與。

而小米集團（01810）旗下的天星及眾安（ZA Bank）皆主攻活期存息，齊推1厘優惠搶客。

眾安公關今天回應有新業界加入戰團，指ZA Bank非常高興再有虛擬銀行啟動試業，並期待能與業界共同努力，推動香港銀行業創新和改革，以科技降低銀行服務的門檻，受惠更多擁有不同金融需求的人群。

眾安公關又指，環球疫市下，為幫助用戶擺脫資金門檻和產品年期的束縛，從而靈活增值財富，ZA Bank在3月24日正式開業推出ZA 活期Go，為用戶提供零門檻的1厘活期高息，上限50萬元。

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記者︰曾桂芬