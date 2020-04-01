【疫市理財】裁員潮殺埋身 做好4個準備應對失業危機

▲ 【疫市理財】裁員潮殺埋身 做好4個準備應對失業財政危機

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情在全球擴散，嚴重打擊各國經濟。經濟環境轉差，企業難免會裁員減省開支，面對失業危機，打工仔如何未雨綢繆？Businessinsider就整理了失業時應該要做的理財規劃方法，如擔心將會因疫情失業，不妨及早準備，以免在失業時陷入財政危機。

1. 減少支出

面對失業危機，最擔心莫過於是手停口停，收入大減。在全球經濟陷入衰退時，打工仔應盡量削減不必要的開支，如網上訂閱及購買非必須品等。當失業出現經濟困難，未能繳還學生貸款，亦可考慮向相關部門申請延期還款。若是信用卡卡數，亦可考慮申請發卡機構所提供的分期還款計劃，減輕每月的財政負擔。

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2. 確保有足夠的醫療保障

今次疫情的出現，人人自危，更突顯醫療保障的重要性。打工仔或因公司有提供醫療保障而未有投保個人醫療保險，當失業時就會失去保障，若不幸患病，或會帶來龐大的醫療開支。因此，在經濟能力允許下，應盡早為自己投保醫療保險，以備不時之需。

3. 持續為退休作儲備

不少打工仔依賴強積金作為唯一的退休儲備，不過當被解僱離職後，僱主及打工仔的供款隨即會停止，對打工仔的退休金或會造成影響。所以，各位打工仔應在有正職的情況下，及早準備強積金以外的退休儲備。當不幸失業收入會大幅減少時，若仍能透過兼職或自由工作來賺取短期的收入，亦應將部分收入用作退休儲備，減少失業對退休計劃的影響。

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4. 先動用應急金，再使用退休儲備

由於退休儲備是牽涉退休後的生活開支，投資顧問公司Woodmont高級副總裁Lindsay Youngbauer指，在非必要的情況下，都不建議失業人士動用退休儲備，去應付失業時的生活開支。因此，任何人都應該在能力所及時及早準備應急金，應付失業時收入大減的情況。在失業時，應先動用應急儲備，避免使用退休儲備。

責任編輯：李瑩