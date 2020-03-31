【定期存款】兩中資行加港元定存息 迎戰虛擬銀行

▲ 集友連環出招，加98天及38天短存息至逾兩厘。

中資行鬥加港元定期存款息率，迎戰3間虛擬銀行搶閘應市，集友調升98天年息0.12厘，新息報2.35厘，如以入場費10萬元來看，追息族期內可穩賺631元利息。至於集友38天短存的加幅更多，勁升0.22厘至新報2.3厘，門檻相同。不過，避險人士欲在亂市下以定存賺息須注意，因這兩個高息優惠屬快閃性質，每天名額有限，額滿即止。

另一中資行招商永隆更兩連加，主戰場也是短存，累升3個月年息0.2厘，至2.4厘。不過，這息率並非破頂息，3個月年息仍以工銀亞洲的4.2厘居首。

專家指，內地剛公布PMI數據勝預期，股市又轉升，市場恐慌情緒稍為紓緩，且因1個月港元拆息終止12連升，今天（3月31日）稍回落至2.05厘，遂料港銀普遍靜觀市況，待季結後才決定新息率去向，暫不至於鬥盲目猛加息搶存，短存稍為上升只為追貼同業。

與此同時，繼今早天星銀行宣布試業後，同日再有另一間虛銀加入試業行列。螞蟻金服旗下螞蟻銀行（香港）發言人確認，螞蟻銀行今天正式開始試業，並以金管局監管的金融科技監管沙盒（FSS）進行，現階段只接受銀行員工邀請的親友參與。而天星及眾安皆主攻活期息，齊推1厘特惠息搶客。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪