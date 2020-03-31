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【經濟衰退】經濟不景氣 應該預留幾多錢做應急基金？

日常開支 17:33 2020/03/31

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【經濟衰退】經濟不景氣 應該預留幾多錢做應急基金？

本港新冠肺炎疫情愈發嚴峻，各行各業備受打擊，有分析指未來失業率將持續攀升。當面對經濟不景氣時，一般而言，財務顧問建議要預留一筆可支付3到6個月生活費的應急基金。

【提升工作效率】企業裁員點保住份工？教你「番茄鐘工作法」提升工作效率增加競爭力

【正能量】林盛斌Bob發文指點失業3大路向：「個人GDP絕對唔可以停」

應急基金數目因人而異

美國CNBC就引述認可財務規劃師（CFP）Carrie Schwab-Pomerantz的意見，指如果離退休還很遠，而現時工作穩定，那麼預留可支付3到6個月生活開支的應急基金就足夠應付；但如果打工仔的收入不穩定，例如是主要依靠佣金、加班費或其他收入，就應預留約6個月或更多的資金。

如果即將步入退休年齡，更應該預留更多緊急現金。Schwab-Pomerantz建議，最少要有一筆足夠支付1年日常開支的費用，對於已經退休的人，就應該預留足夠支付2年開支的現金。

另一位認可的財務規劃師Kelly Crane就補充，基金的金額因人而異，是取決於年齡、工作、預計的退休時間，以及可承受的風險等因素。她建議，在行動前先要問自己「要有多少錢才能令自己感到安心」。

【延閱閱讀】經濟環境差　企業要裁員　突然失業點算好？緊記8件事幫你搵工重新出發

 

責任編輯︰陳啟昌

欄名 : 疫市理財

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