▲ 【儲錢方法】日本大熱無印良品理財法 用一件工具輕鬆增加儲蓄

新型冠狀病毒肺炎全球大流行，衝擊全球經濟，裁員潮隨時殺埋身，在財政上要做好準備，管理好收入及開支，增加應急基金的儲備。日本近來興起無印良品（MUJI）理財法，利用無印良品的護照套管理開支，只需簡單幾個步驟，就能輕鬆增加每月的儲蓄。

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護照套變理財好幫手

日本家庭主婦流行使用「家計簿」（Kakeibo）來管理每月的家庭開支，有日本網民發現，無印良品的護照套原來是理財好幫手。

無印良品的護照套附有透明內袋，內裏亦有多層間隔，方便旅遊時存放會信用卡、交通卡及護照等物品。由於間隔多且附有透明內袋，有日本網民利用護照套作為「家計簿」，存放銀行存摺、記賬簿及收據等，並將每月生活開支的預算放在不同的利用透明內袋內，如交通、飲食及日用品等，輕鬆控制支出。

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先做好預算 再入錢落透明袋

日本YouTuber水野祐香分享，「無印良品理財法」操作簡單，首先制定每月各生活開支的預算，如飲食、租金、交通、購買日常用品及電話費等，按各分類的預算，將所需的金額放在該分類的透明袋。當有需要時就使用透明袋內的現金，如有餘額，則要放在另一個寫有「餘額」的透明袋，留作儲蓄。

減少使用信用卡

不過，由於香港流行使用信用卡及電子支付工具，這套理財法要有成果，仍需靠用家的自制能力。如果自制能力低，日本有網民建議將信用卡放在護照套內，達到減少使用的目的。根據日本網民分享，只要嚴格實行預算開支，就能逐步控制生活開支，將更多剩餘的預算撥入儲蓄戶口。在經濟衰退下，大家也可善用這個方法準備應急儲備。

責任編輯：李瑩