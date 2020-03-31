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【口罩供應】EG口罩4月2日開售 50個口罩售100元（附購買連結）

消費錦囊 11:59 2020/03/31

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【口罩供應】EG口罩4月2日開售 50個口罩售100元（附購買連結）

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情持續蔓延，市民忙於搶購口罩。EG口罩在Facebook上公布，將會在4月2日（本周四）開售1700盒現貨口罩，一盒50個裝的口罩售100元。每人限購一盒。售完即止。

【延伸閱讀】【口罩供應】一文睇晒！政府資助本地口罩生產綫及供應數量

EG口罩表示，其口罩由2003年沙士推出至今已有17載，今年2月初，曾數度以現貨口罩70元一盒公開發售，但由於需求以十萬計，每次在網上開售火速售罄。EG口罩將會在4月2日（本周四）早上11時開售1700盒現貨口罩，一盒50個裝的口罩售100元。每人限購一盒。售完即止。

口罩規格:

  • 每盒50個 (非獨立裝)
  • 白色口罩
  • 三層式掛耳
  • 中國ISO醫療級工廠生產
  • BFE>95%
  • PFE>97%

【延伸閱讀】【口罩返貨】邊度有口罩買？睇實全港連鎖店供貨詳情（不斷更新）

開售日期: 4月2日早上11時
購買方法：

第一步:【Like & Share / 讚好&分享】

第二步: 購買連結 (每人限購一盒)

成功上網站購買後，須於購買兩星期內 (4月5日至4月18日，公眾假期休息)，帶同身份證正本自行到旺角換領中心換購，換領中心須另收5元手續費，取貨時付款。

責任編輯：李瑩

欄名 : 消費錦囊

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