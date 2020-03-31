▲ 疫市尋寶！ 值得收集的低中高風險股份之選

面對新冠肺炎病毒全球大流行及油價暴瀉的完美風暴，環球股市出現股災式下跌，主要指數單日出現超過5%的跌幅竟變成等閒。如果想入市，以下是一些值得考慮的選擇。

恒指從2020年1月20日的高位29174點，跌至3月19日的低位21139點，不足兩個月跌了28%，高低位差距達8,035點。從下表可見，於2018年的中美貿戰、2015年的大時代及2010年的歐債危機，跌幅均約3成多，歷時9至11個月。如果從跌幅來看，尚未夠3成，但很接近。

低風險：盈富及領航標普500

套用大文豪馬克‧吐溫的名言：「歷史不會重演，但總會驚人地相似」，既然恒指有機會觸底，但在無從肯定下，因為跌幅及時間也未夠（況且只有真正成為歷史才能百分百肯定），分段買入恒指會是較低風險的做法，始終平均成本法可以減低市場波動風險，而且股市長綫走勢都是上升，可說是十拿九穩的入市方法。

再從估值去看，恒指近幾年的市盈率（PE）波動區間都是在8至12倍左右，超出這個區域行走的時間很短，恒指現時PE約9倍，已是值得買入的水平。要再三強調，這只是指恒指，不要簡單地認為其他股也可買，這是不適用的。

另外，部分藍籌今年盈利將受到一定的影響，但考慮到應該只是影響今年，加上全球大放水刺激經濟，所以從2至5年持有期角度看，分注入市買盈富基金 （02800） 仍屬合理選擇。

為了應對疫情影響，美國聯儲局已大幅減息及重啟量寬，且更應該重視的是美國政府不排除建倉買股救市。如果想買美股指數，港股有領航標普500 ETF （03140） ，策略同樣是應該分段收集。

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中風險：騰訊及亞馬遜

中風險選擇方面，騰訊 （00700） 早前公布了全年業績，第四季收入1,058億元（人民幣‧下同），按年升24.6%，較預期佳，是首次單季破千億元；非通用會計準則下淨利潤254.8億元，按年升29%，略低於市場預期。

騰訊的網絡遊戲收入為302.8億元，按年升25%，主因是中國及海外增長。由於受惠疫情，所以預期今年首季保持增長。金融科技及企業服務是第二大收入來源，達299.2億元，按年升39%，主因是商業支付及雲業務增長。網絡廣告收入202.3億元，按年升19%，主要受惠微信及移動廣告聯盟收入增加。騰訊未來利用微信小程序變現獲利是另一重要增長點。

【騰訊業績】騰訊去年網絡遊戲收入增長10%至1147億人幣

美股方面可考慮亞馬遜（美：AMZN），該公司電商業務於這段時間也受衝擊，因為亞馬遜突然於17日宣布，在4月5日前，倉庫只接收必需品如健康和家庭用品、美容和個人護理用品、嬰兒用品、食品雜貨和寵物用品，其他貨品則停運。這策略對產業鏈將造成多大影響難料，但其地位應難被動搖。

高風險：中航租賃及波音

航空業是今次疫情受打擊最大的行業，亦有不少已經停運，但亦可能是獲得倍升回報的機會。

港股選擇民航股的風險極高，港股建議考慮中銀航空租賃 （02588） ，股價近月曾腰斬，而且該公司業務是出租飛機，即使航空公司無生意也一樣要交租，雖然對收入衝擊應該一定會有，但財務穩健，相信有力抵禦，加上背後有中國銀行 （03988） 支持，逆境更可能是擴張機會。

美股則選擇飛機製造商波音（美：BA），股價從350美元暴跌，曾跌至100美元以下，一度跌逾7成，市場擔心公司或會破產。投資永遠不能排除任何可能性，但飛機製造主要仍靠波音及空中巴士，而波音對美國有極重要的戰略重要性，除了民航機之外，也有軍用研發。相信很多公司或國家對波音也虎視眈眈，美國政府必要時豈有不出手打救之理？

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總結而言，股災往往是資產大轉移時候，大家應按個人情況作出投資部署，穩守突擊。

（節錄）

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