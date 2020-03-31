▲ 林盛斌Bob發文指點失業3大路向：「個人GDP絕對唔可以停」 -

新型冠狀病毒肺炎疫情大流行，本港經濟陷入衰退，失業率於近月持續攀升。面對裁員潮，萬一突然被炒失業，都要有兩手準備，應對手停口停的危機。藝人林盛斌（Bob）經常在媒體及公開場合擔任主持，近年更涉足商界，身兼時裝店和製作公司的老闆。他昨日（30日）在社交平台發文，提出失業時可行的3大路向，鼓勵失業人士積極面對困境。

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林盛斌的帖文指，由近日的新聞報導得知，最近不少旺區的商店都近乎停業，街上只有少數途人，料失業潮很快殺到。他提出失業人士面對失業時的3大選擇，包括立即去找工作、創業及進修。

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1. 立即去找工作

林盛斌認為，雖然現時找工作會有困難，或要轉行，甚至接受收入較以往低的工作，但在現時的情況下要「馬死落地行」，或會有機會發掘到自己未知的才能及興趣，甚至愈做愈好，得到更多的收入。

2. 開公司做生意

林盛斌又指，失業人士可考慮在失業時創業，增加收入。他認為，創業做生意的成本不一定很高，可利用自己已有的技能及專業。他舉例指，專業的平面設計師，可在公司註冊處以兩三千元的成本開設公司，並善用社交平台作宣傳，分享個人的設計作品及創作意念，尋找潛在客戶。他認為，只要市場有需求，而你能滿足需求，供應所需的服務或產品至市場，已是一盤生意。

3. 進修後再尋出路

如暫時未能找到工作，或沒信心在逆境之下創業。林盛斌建議失業人士，可從自己的興趣着手。他舉例指，喜歡而擅長打籃球的人，可在空閒時間鍛鍊及進修自己，為成立一個籃球教練而努力。當考取相關的資格時，他認為可將自己的履歷寄至全港所有中小學及社區中心等地方，自薦時可提出雖自己經濟尚淺，但對教學抱有熱誠，其收費需「非常貼地」，相信總有面試機會。

他又強調，失業人士應盡量多嘗試，相信總會有轉機。他又指，現時自己所面對的困難也不少，鼓勵同樣面對困難的人不要再浪費時間埋怨，「自己的人生，自己救」。他認為，疫情或逆境總會過去，但在市場運作大受影響時，「個人GDP絕對不可以停」，勸免失業人士要堅強面對今次的危機。

責任編輯：李瑩