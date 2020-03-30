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在銀包放張一千元金牛更容易幫你慳錢？

理財學堂 18:57 2020/03/30

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銀包放張一千元金牛更易幫你慳錢？

如果你見到銀包內有張一千元「金牛」，係咪好想用咗佢買心頭好？想慳啲普遍認為唔應該帶太多錢出街，特別係大額鈔票。但有研究發現，銀包內有大額鈔票更容易幫到你慳錢。

美國《消費者研究期刊》（The Journal of Consumer Research）的一項研究顯示，如果你同時有一張100美元鈔票或5張20美元鈔票，會更容易花掉5張20美元。

研究對一群大學生進行實驗，將1張1美元鈔票與4個25美仙硬幣分別派發給不同組別的大學生，結果發現，拿到4個25美仙硬幣的大學生，更容易把錢花掉來買糖果，並且買的更多。

心理帳戶作祟

為甚麼會有這種行為？這與「心理帳戶」（Mental accounting）概念有關。「心理帳戶」是我們如何根據與金錢的關聯來製定財務決策，這些關聯並不總是理性的，因此最終的決定不一定有利。

美國心理學家Mary Gresham解釋，人們處理金錢的方法與對金錢的分類息息相關。「人們把一大堆小額鈔票視為繁雜、不重要的現金，把大額鈔票視為特別款項。」

現在大多數人都習慣使用信用卡，大大增加衝動消費的可能性。Gresham建議，任何會讓你在消費前多花時間思考的手段，都有助於做出更理性的決定，例如將大面額鈔票包裹着信用卡，這樣每當你要購物或以信用卡簽賬時，都會對花錢的行為更加三思而後行。

 

責任編輯︰陳啟昌

欄名 : 理財學堂

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