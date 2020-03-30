【提升工作效率】企業裁員點保住份工？教你「番茄鐘工作法」提升工作效率增加競爭力

▲ 【時間管理】IQ180的台灣IT大臣都愛！ 「番茄鐘工作法」5個步驟改善工作效率

經濟不景企業紛紛裁員削減成本，要保住份工免失業，當然要讓老闆知道你係工作效率高，「做到嘢」抵請。每個人時間鐘數一樣，如何可以做好時間管理提升工作效率？不妨參考「番茄鐘工作法」。

被稱為「IQ 180的台灣天才IT大臣」、台灣數位政務委員唐鳳因利用資訊科技防疫，成為抗疫焦點人物之一。唐鳳早前接受媒體訪問時，提到自己採用「番茄鐘工作法」來工作。「番茄鐘工作法」可用來改善時間管理、提高工作效率之用，一齊學習如何提升工作效率！

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「番茄鐘工作法」是由意大利人弗朗西斯科．西里洛（Francesco Cirillo）在80年代創立，此方法使用一個計時器來，分割出一個25分鐘的工作時段（為一個番茄鐘）和5分鐘的休息時段。此方法之所以取名為「番茄工作法」，是因為弗朗西斯科第一次執行時是到廚房拿了一個番茄形狀的計時器。打工仔要執行時用一個有計時功能的工具就可以了！

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實行工作法5個步驟

1. 決定要完成的工作任務。（可將工作任務分拆成數個「番茄鐘」；幾項簡單的事情可湊成1個「番茄鐘」。）

2. 設定「番茄鐘」至N分鐘（一般是25分鐘）。

3. 持續工作直至「番茄鐘」響起，然後在紙上畫一個記號。（期間不可做任何與該工作任務無關的事。如提早完成工作，可檢查成果直到「番茄鐘」響起。）

4. 短暫休息3至5分鐘。

5. 每畫下4個記號（即完成4個「番茄鐘」），可休息15至30分鐘。

「專注」和「放鬆」切換

番茄中工作法的核心精神是「專注」和「放鬆」之間切換，先藉由專注大量吸收知識，執行工作，再藉由放鬆讓腦中的資訊連結，提升在下一個工作循環中，大腦運用資訊的效率。不過，往往在執行時不會太完美，遇到以下情況就要注意。

番茄鐘不可分割、不可暫停，工作時被打斷了，這個番茄鐘就要作廢，重來吧！

番茄鐘時間到了，但工作仍未完成，可延遲番茄鐘1或2分鐘；如果超時太多，就要立刻暫停，將工作撥入下一個番茄鐘。之後再評估該次工作編排，從中學習作出改善。

休息時間就要讓大腦休息，可以選擇站起來走一走、和同事聊天、喝水等；但切忌做費神的事，例如寫E-mail、和同事商討下一個工作計劃等。

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責任編輯︰陳啟昌