▲ 【新冠肺炎】疫情催生新消費模式 消費者只買衫唔買褲？

新冠肺炎疫情持續在全球各地蔓延，不少國家或地區為了減低疫情在社區傳播的風險，要求企業安排員工在家工作，甚至停業。疫情衝擊全球經濟的同時，更催生了新的消費模式，沃爾瑪（Walmart）更發現上衣銷售數字有所上升，而褲或裙的銷售則沒有，當中的原因是甚麼？

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視訊開會帶動上衣銷售

沃爾瑪企業事務執行副總裁Dan Bartlett在接受外國傳媒訪問時表示，在疫情大流行的情況下，發現其公司的上衣銷售顯著上升，如襯衫及西裝外套等，但褲或裙的銷售卻不見起色。Bartlett認為，這反映了疫情期間的新消費模式，由於不少員工因防疫而在家工作，在使用Zoom、Webex等視訊軟體遙距開會時，仍要保持得體的形象，但基於鏡頭只會攝錄員工的上半身，因此消費者只需顧及上半身的裝扮，而下裝則維持休閒舒適的裝束。

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Nike憑運動App帶動消費

運動品牌Nike於日前宣布，暫時關閉美國、加拿大、西歐、澳洲和紐西蘭所有門市。另一方面，Nike開放旗下手機應用程式Nike Training Club的進階版ike開放旗下手機應用程式Nike Training Club的進階版予美國消費者免費使用，該程式提供包括上半身力量訓練課程及核心力量瑜伽訓練課程等，讓消費者可在家防疫的同時，透過運動減壓。

Nike的顧客及市場部總裁Heidi O’Neill表示，在美國，Nike Training Club的每周活躍用戶增長了100％以上，而在中國，其活躍用戶在最近一個季度的增加了80％。

免費課程增加使用其應用程序的誘因，更帶動了其運動產品的銷售，Nike行政總裁John Donahoe表示，中國區的電子銷售在今個季度增長了30％以上，在中國門市重新開業時，其電子銷售的發展速度更快，已達到三位數字的增長。

即使在這場危機中，消費者正在削減非必需品的開支，但只要企業如Nike般與消費者保持聯繫，就能在減少疲情對其銷售的衝擊。

責任編輯：李瑩