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【交稅】交稅限期臨近　即睇8大交稅方法

日常開支 16:23 2020/03/30

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【交稅】交稅限期臨近　即睇8大交稅方法

新冠肺炎疫情持續蔓延，稅務局早前宣布將交稅限期自動延期至4月6日。為減少社交接觸，稅局實施有限度服務，暫停大部分的公共服務。而交稅限期臨近，本網整理了8個繳交稅款的方法，總有一種方便到你。

【延伸閱讀】【稅貸優惠】虛擬銀行眾安 稅貸息最低1.63厘（附所有銀行稅貸一覽）

1. PPS繳費靈

由於每張帳單的收款帳號都不同，市民須先行致電18013、於互聯網或「繳費靈手機服務」 登記帳單，稅務局的商戶編號為「10」。

登記繳費靈方法：只需幾步！PPS跨行找卡數教學

2. ATM自動櫃員機

使用ATM繳稅十分簡單，輸入提款卡密碼進入目錄頁面時，先選「繳費服務」後再選「繳交稅款」，然後輸入印在稅單左下角11位數字「收款賬號」，再輸入金額即可。如果你的收款賬號末端為「A」字，則毋須輸入。

3. 網上銀行

大部分的網上銀行系統操作都大同小異，在登入後，選擇「繳付賬單」、再選「商戶類別」、「商戶名稱」、「帳單戶口號碼」後，再選擇支帳戶口、金額和繳費日期後，確認繳付即可。

4. 電子支票

如果市民在所屬銀行已申請電子支票功能戶，可以到電子支票支付網站用電子支票繳稅，注意發出超過6個月的電子支票會被視作過期。另外，透過電子支票繳稅可以稅務易帳戶查收電子收據。一張電子支票最多可繳交10張相同帳單類別的繳款單。

5. 郵寄付款

市民須連同繳款單、整頁繳稅通知書或繳稅通知書下方的付款回條，以及劃綫支票寄回「香港告士打道郵政局郵箱28282號稅務局局長收」。而支票須加劃綫並註明支付「香港特別行政區政府」，並於支票背面寫上以下有關編號稅單的收款帳號（列印於繳款單左下角）。

【延伸閱讀】稅務局交稅限期延至4月6日　如何申請暫緩繳稅？

6. 便利店

每張繳款單均印有條碼，市民可攜同繳款單到全港任何一間7-Eleven便利店、OK便利店、VanGO便利店及香港華潤萬家超級市場以現金繳付稅款，而每次繳款金額上限為5,000元。

7. 信用卡

市民亦可選擇用信用卡交稅，只需透過網上銀行或手機銀行，選取信用卡來繳付帳單，再選擇稅務局後，輸入稅單號碼及金額等資料即可。部分銀行更會提供信用卡交稅優惠，以恒生為例，由即日起至4月30日，使用信用卡於恒生e-banking交10,000港元或以上的稅款，即自動參加抽獎，有機會獲取Samsonite行李箱一個或50元萬寧禮券。

8. 轉數快

市民只要透過銀行或電子錢包的應用程式，掃描賬單上的「轉數快」二維碼即可繳費。目前有16間銀行，包括中銀香港、滙豐及渣打等，以及5間儲值支付工具電子錢包，包括AlipayHK、WeChat Pay HK及O！ePay等支援這項服務。

若使用「轉數快」交稅，亦要留意「轉數快」每日繳款限額及交易時間，繳稅金額多於其繳款限額，則要提高繳款限額；於星期一至五（公眾假期除外）下午5時或之前成功進行的「轉數快」交易將於同日生效，而於下午5時後進行的「轉數快」交易將於下1個工作天處理。

轉數快交稅：【轉數快交稅】轉數快交稅有幾方便？一文睇清交稅教學、注意事項

 

責任編輯：曹佩鈞

欄名 : 生活理財

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