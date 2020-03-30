  • 20°C
香港時間 : 2020330日 (一) 14:09
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

經濟環境差　企業要裁員　突然失業點算好？緊記8件事幫你搵工重新出發

退休及生活保障 13:33 2020/03/30

分享：

【裁員潮殺到】突然失業要冷靜！7個步驟助你重新部署再出發

新型冠狀病毒（COVD19）引發的肺炎疫情全球蔓延，環球經濟重創，企業經營困難紛削減成本保命，企業裁員在所難免，失業潮勢隨之而來。萬一突然被炒失業，手停口停應如何是好？一旦失業，在艱難時期如何搵工？以下綜合8招幫失業人士重新出發！

延伸閱讀：財政司司長陳茂波：疫情之下本港經濟難如沙士後速反彈

1.緊記冷靜

在環球經濟艱難時期，要有心理準備有可能會被裁。一旦言中，先讓自己冷靜一下，與可信任的親友傾訴，或做些可幫助放鬆的事情，盡量令讓自己身心靜下來，幫助從詳計議。　

2.勿忘應有僱員權益

盡快與所屬機構溝通及辦妥離職後文書程序，保障自己能獲取自己最大僱員權益。參考《僱傭條例》，清楚計算自己應得的權益，如遣散費及長期服務金

3.整理個人履歷

認真思考下一步如何部署，繼續在相同行業發展？轉換另一行業？市場需要什麼人才技能？自己的優點及議價能力有多少？再按需要更新你的履歷。

4.撰寫求職信

花時間寫一封新的求職信，切合你找工作的目標，以及重點介紹並詳述你在履歷中提到的技能和經驗，如何幫助你在相關職位的發展。

5.坦誠道出離職原因

對於最近被解僱的人，求職信是一個機會，可以用1至2行解釋你的離職原因，例如「雖然我是舊公司最佳銷售成績的員工，但經公司重組後，原來的職位被取消了，所以我正期待將我的銷售技運用到另一職位上。」

6.利用人脈

不要逃避或覺得不好意思，開口向人求助都有可能為你帶來工作機會，運用你的人脈助你發放消息，讓其他人知道你正積極求職，從而得到一些工作機會。

7.靜心反思

想一想如何將上一個職位的工作經驗及技能應用到新工作、新領域上，並積極擴展自己的才能。想增值自己，可以瀏覽各項網上課程及免費課程，把握機會準備未來多元發展。

8.適當地運用自由時間

失業期間，有人會為找不到工作而焦急如焚，也有人過度放鬆和享受現在，所以要審視自己的狀態，計劃好自己的「失業時間表」。

相關文章

財政司司長陳茂波：疫情之下本港經濟難如沙士後速反彈
今日
財政司司長陳茂波：疫情之下本港經濟難如沙士後速反彈
【Freelance】失業率升賺外快增收入 做外賣App送餐員有咩要求？人工幾多？
2020/03/26
【Freelance】失業率升賺外快增收入 做外賣App送餐員有咩要求？人工幾多？
失業 裁員 行業 疫情

下一篇文章

【逆市理財】買股票損失慘重 有咩低風險理財產品？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

10隻可扣稅延期年金計劃比較
10隻可扣稅延期年金計劃比較
【人壽保險】資金避難所？ 購買儲蓄壽險要注意3點
【人壽保險】資金避難所？ 購買儲蓄壽險要注意3點
【強積金表現】MPF股票基金2019年表現大比併
【強積金表現】MPF股票基金2019年表現大比併
【逆市理財】買股票損失慘重 有咩低風險理財產品？
【逆市理財】買股票損失慘重 有咩低風險理財產品？
儲蓄保險要點買？　一文看懂如何比較儲蓄保
儲蓄保險要點買？　一文看懂如何比較儲蓄保
年金有分邊幾種？ 甚麼人士適合買年金？
年金有分邊幾種？ 甚麼人士適合買年金？