經濟環境差　企業要裁員　突然失業點算好？緊記8件事幫你搵工重新出發

▲ 【裁員潮殺到】突然失業要冷靜！7個步驟助你重新部署再出發

新型冠狀病毒（COVD19）引發的肺炎疫情全球蔓延，環球經濟重創，企業經營困難紛削減成本保命，企業裁員在所難免，失業潮勢隨之而來。萬一突然被炒失業，手停口停應如何是好？一旦失業，在艱難時期如何搵工？以下綜合8招幫失業人士重新出發！

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1.緊記冷靜

在環球經濟艱難時期，要有心理準備有可能會被裁。一旦言中，先讓自己冷靜一下，與可信任的親友傾訴，或做些可幫助放鬆的事情，盡量令讓自己身心靜下來，幫助從詳計議。

2.勿忘應有僱員權益

盡快與所屬機構溝通及辦妥離職後文書程序，保障自己能獲取自己最大僱員權益。參考《僱傭條例》，清楚計算自己應得的權益，如遣散費及長期服務金

3.整理個人履歷

認真思考下一步如何部署，繼續在相同行業發展？轉換另一行業？市場需要什麼人才技能？自己的優點及議價能力有多少？再按需要更新你的履歷。

4.撰寫求職信

花時間寫一封新的求職信，切合你找工作的目標，以及重點介紹並詳述你在履歷中提到的技能和經驗，如何幫助你在相關職位的發展。

5.坦誠道出離職原因

對於最近被解僱的人，求職信是一個機會，可以用1至2行解釋你的離職原因，例如「雖然我是舊公司最佳銷售成績的員工，但經公司重組後，原來的職位被取消了，所以我正期待將我的銷售技運用到另一職位上。」

6.利用人脈

不要逃避或覺得不好意思，開口向人求助都有可能為你帶來工作機會，運用你的人脈助你發放消息，讓其他人知道你正積極求職，從而得到一些工作機會。

7.靜心反思

想一想如何將上一個職位的工作經驗及技能應用到新工作、新領域上，並積極擴展自己的才能。想增值自己，可以瀏覽各項網上課程及免費課程，把握機會準備未來多元發展。

8.適當地運用自由時間

失業期間，有人會為找不到工作而焦急如焚，也有人過度放鬆和享受現在，所以要審視自己的狀態，計劃好自己的「失業時間表」。