▲ 【疫市理財】還唔到卡數 申請分期還款較還min pay更慳息？

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，在經濟衰退下，打工仔生計或大受影響，甚至出現經濟困難。若你常常以信用卡付款，一旦遇上財政困難，償還最低還款額（min-pay）還是申請發卡機構所提供的分期還款較好？哪個方法可繳交較少利息？

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還min-pay增加利息負擔

不少人因各種原因而過度消費，或是想留有更多現金在手，即使有足夠的還款能力，仍會選擇還最低還款額。但是償還最低還款額雖可在短期內減輕還款壓力，但長遠而言，會增加利息的負擔。

最低還款額是指所有利息及費用 (包括年費) 和最少百分比未償還本金的餘額的總和，或某一指定金額，以較高者為準。卡數是採息除本減計算，每月的還款會先償還利息，餘額才還本金，結欠餘額則繼續以複合利率計算；部分信用卡利息的年利率高達30%以上，若發卡機構採用逐日計息，在複合效應下，利息會愈來愈高。

以卡數10,000元為例，恒生enJoy卡的簽賬月息為2.62%（實際年利率34.97%），根據恒生銀行的信用卡結欠還款計算機，如每月只還最低還款額，還款期長達97個月，還款總額達24,995.7元，即有14,995.7元的利息開支。

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分期還款更慳息？

部分銀行會向信用卡卡主提供分期還款計劃，分期攤還月結單，還款期由6至60個月不等，短期內減輕持卡人的還款壓力。

信用卡賬單分期計劃為分期貸款產品，涉及的「利息」是每月或一筆過繳交的手續費，每月手續費為約0.18%至0.5%左右，因應月結單的金額及特選客戶而有不同。以恒生銀行的每月手續費分期計劃，6個月的分期還款期每月手續費為0.18%，實際年利率為3.76%。計劃所提供的利率遠低於最低還款額所涉及高達30%以上的年利率，利息負擔較還最低還款額輕。

以卡數10,000元為例，假設每月手續費分期計劃的每月手續費0.18%（實際年利率為3.76%），根據恒生銀行的信用卡分期計劃還款計算機，如還款期為36個月，每月還款連手續費為295.8元，總額為10648.8元，即手續費開支為648.8元。

不過，這種分期還款計劃涉及指定的還款期，如需提早還款，或需按原定計劃繳付餘下期數的利息，甚至涉及行政費。以恒生銀行為例，提早還款需收取餘下期數的手續費（最高為10個月的手續費）以及300元的行政費。

雖然分期還款計劃較只還最低還款額更「慳息」，但由於涉及指定還款期，亦有每月需繳付的手續費。此外，持卡人在還款期內亦要準時還款，申請前需考慮個人的財政承擔能力，以免因逾期還款而要繳付更多的費用。

為避免額外的利息開支，消費碌卡前，還是先思考清楚，「借定唔借，還得到先好借」。

責任編輯：李瑩