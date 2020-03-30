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財政司司長陳茂波：疫情之下本港經濟難如沙士後速反彈

日常開支 12:45 2020/03/30

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財政司司長陳茂波：疫情之下本港經濟難如沙士後速反彈

疫情之下，財政司司長陳茂波昨預告，明日公布的零售銷售數據繼續呈大幅下跌；他更警告，全球經濟未來一段日子將非常疲弱，隨着相關數據陸續公布，市場難免出現更大的心理震撼。

預告零售銷售 續大幅下跌

陳茂波昨在網誌中表示，有本地衞生專家指，全球疫情或仍持續一年半載才緩和，疫苗或要明年中才能投入使用，社會要有心理準備，今次的防疫抗疫穩經濟工作極具挑戰，疫情會糾纏較長時間，或難以重現2003年沙士後，香港經濟在幾個月後迅速反彈的情況。

陳茂波引述有分析指，今次的經濟動盪將超越2008年環球金融海嘯，有些人甚至將之與上世紀30年代「大蕭條」時期相提並論。他認為按目前情況看來，期望疫情迅速消失，有點不切實際，當下應着眼的是如何在防疫抗疫的前提下，盡可能減少對實體經濟的干擾和傷害。

疫情嚴重打擊實體經濟

有別於過去的幾次環球市場動盪，陳茂波稱，今次疫情嚴重打擊了實體經濟，從而拖累到金融環節，並指各國採取嚴厲的措施，包括降低人與人之間的接觸、限制國際以至本地的出行，甚至封城，嚴重打擊了消費，對商品和服務的需求因而下降，並打亂了生產、貿易及供應鏈等。

陳茂波又提到，雖然減少人與人的接觸，能有效阻止病毒傳播，但卻同時導致商業活動陷入冰封狀態。然而，他指若不果斷徹底阻隔人際接觸，以遏止病毒傳播，一旦疫情加速擴散，不但危及市民的健康和生命安全，恐慌情緒的瀰漫和帶來的反應，只會更深打擊經濟及商業前景。

政府上周實施了新的防疫措施，包括限制食肆客人數量，關閉戲院、健身房等設施，陳茂波說，知道嚴厲的防疫措施，對本已陷入困難的中小企而言是「雪上加霜」，令更多企業會有裁員結業壓力，但政府會啟動第二輪防疫抗疫基金，研究不同措施，以支援陷入困境的行業和僱員。

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