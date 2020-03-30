恒生聊天機械人HARO在WhatsApp都用得 信用卡、保險、私人貸款均可查

恒生銀行將零售銀行人工智能聊天機械人HARO的功能，延伸至WhatsApp，使用戶可於WhatsApp上查詢外滙、信用卡、保險、私人貸款等11類資訊。恒生數碼銀行主管鄭維章表示，未來會否在WhatsApp版HARO加入交易功能，要視乎客戶接受程度及安全問題，現時正在評估。

或加交易功能 視乎安全性

恒生於2018年推出HARO，鄭維章透露，使用量不斷上升，去年透過HARO查詢的對話數量大增2倍，其中最常見的是個人對個人（P2P）轉帳、查詢信用卡月結單及繳付卡數等。他又指，之前使用HARO的一般是年紀較輕的客戶，相信隨着應用日漸成熟，年齡層會擴闊。

香港人用字中英夾雜，成為在香港發展對話式銀行的最大挑戰。鄭維章表示，更重要是人工智能可否成功分析用戶意圖，故HARO會擷取對話中的關鍵字詞以判斷用戶的目的，即使中英夾雜亦可。

WhatsApp版HARO支援繁簡體中文及英文輸入，客戶亦可利用WhatsApp的「分享位置」功能，查詢最接近身處位置的3間分行、自動櫃員機或外幣提款機位置。另外，用戶可訂閱外滙及市場展望相關資訊，其後HARO會透過WhatsApp定期發送相關資訊。