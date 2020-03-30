  • 20°C
香港時間 : 2020330日 (一) 12:38
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

恒生聊天機械人HARO在WhatsApp都用得 信用卡、保險、私人貸款均可查

日常開支 11:50 2020/03/30

分享：

恒生銀行將零售銀行人工智能聊天機械人HARO的功能，延伸至WhatsApp，使用戶可於WhatsApp上查詢外滙、信用卡、保險、私人貸款等11類資訊。恒生數碼銀行主管鄭維章表示，未來會否在WhatsApp版HARO加入交易功能，要視乎客戶接受程度及安全問題，現時正在評估。

或加交易功能 視乎安全性

恒生於2018年推出HARO，鄭維章透露，使用量不斷上升，去年透過HARO查詢的對話數量大增2倍，其中最常見的是個人對個人（P2P）轉帳、查詢信用卡月結單及繳付卡數等。他又指，之前使用HARO的一般是年紀較輕的客戶，相信隨着應用日漸成熟，年齡層會擴闊。

香港人用字中英夾雜，成為在香港發展對話式銀行的最大挑戰。鄭維章表示，更重要是人工智能可否成功分析用戶意圖，故HARO會擷取對話中的關鍵字詞以判斷用戶的目的，即使中英夾雜亦可。

WhatsApp版HARO支援繁簡體中文及英文輸入，客戶亦可利用WhatsApp的「分享位置」功能，查詢最接近身處位置的3間分行、自動櫃員機或外幣提款機位置。另外，用戶可訂閱外滙及市場展望相關資訊，其後HARO會透過WhatsApp定期發送相關資訊。

撰文 : 梁智豪

欄名 : 生活理財

最新專欄文章 更多

【派錢1萬】關愛基金擬向新移民等派1萬 最快9月申請 設入息審查
2020/03/27
【派錢1萬】關愛基金擬向新移民等派1萬 最快9月申請 設入息審查
【可加可減機制】港鐵再凍票價 都會票使用期限延長40日
2020/03/27
【可加可減機制】港鐵再凍票價 都會票使用期限延長40日
【派錢1萬元】金管局：轉數快未能綁定身份證　採用身份證及帳戶號碼較簡單直接
2020/03/23
【派錢1萬元】金管局：轉數快未能綁定身份證　採用身份證及帳戶號碼較簡單直接
稅務局交稅限期延至4月6日　如何申請暫緩繳稅？
2020/03/23
稅務局交稅限期延至4月6日　如何申請暫緩繳稅？
恒生銀行（00011） 銀行 人工智能 WhatsApp 信用卡 私人貸款

上一篇文章

在家「煲劇」打發時間！7大影視串流平台收費比較

下一篇文章

【口罩返貨】Yahoo、591房屋網今午3時派口罩　睇實全港連鎖店供貨詳情（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網購口罩】日本口罩最受歡迎排名　邊款口罩最抵買？
【網購口罩】日本口罩最受歡迎排名　邊款口罩最抵買？
【口罩返貨】Yahoo、591房屋網今午3時派口罩　睇實全港連鎖店供貨詳情（不斷更新）
【口罩返貨】Yahoo、591房屋網今午3時派口罩　睇實全港連鎖店供貨詳情（不斷更新）
【口罩供應】港產口罩SPT Mask今午預售 50個口罩售125元（附預購教學）
【口罩供應】港產口罩SPT Mask今午預售 50個口罩售125元（附預購教學）
【5G plan】5G時代！港3大電訊商5G月費計劃格價
【5G plan】5G時代！港3大電訊商5G月費計劃格價
【BFE 99.4%】LinkedMarts周六開售50萬個三層式口罩 每盒$178
【BFE 99.4%】LinkedMarts周六開售50萬個三層式口罩 每盒$178
學生津貼3500元 楊潤雄：首批津貼已發放至家長銀行戶口
學生津貼3500元 楊潤雄：首批津貼已發放至家長銀行戶口